В Сирии заявили, что рассчитывают увеличить добычу газа к концу 2026 года

В Сирии заявили, что рассчитывают увеличить добычу газа к концу 2026 года

2025-12-14T16:28+0300

БЕЙРУТ, 14 дек - ПРАЙМ. Сирия рассчитывает увеличить добычу природного газа примерно до 15 миллионов кубометров в сутки к концу 2026 года, заявил министр энергетики САР Мухамед аль-Башир в ходе своего выступления на министерском заседании Организации арабских стран - экспортеров нефти (ОАПЕК), проходящем в Кувейте. "Сирия ожидает рост добычи природного газа примерно до 15 миллионов кубометров в сутки к концу 2026 года по сравнению с нынешними 7 миллионами кубометров", - сказал аль-Башир. Говоря о добыче нефти, министр добавил, что в настоящее время Сирия добывает порядка 100 тысяч баррелей нефти в сутки, подчеркнув, что правительство стремится увеличить объемы производства после урегулирования существующих проблем в районах к востоку от реки Евфрат. Согласно заявлению министерства нефти САР, сирийская нефтяная компания подписала меморандум о взаимопонимании с компаниями ConocoPhillips и Novaterra с целью укрепления сотрудничества в секторе природного газа в Сирии. Меморандум, как следует из заявления, предусматривает "развитие ряда действующих газовых месторождений, а также запуск программ разведки новых месторождений в соответствии с самыми современными техническими и технологическими стандартами для наращивания национальных производственных мощностей и укрепления энергетической безопасности страны". Сирия испытывает острую нехватку энергоресурсов после 14-летней войны, а также из-за утраты правительством контроля над большинством нефтяных и газовых месторождений, которые находятся под контролем курдских "Сирийских демократической сил" (СДС) на северо-востоке страны.

