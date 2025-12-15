Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Два новых причальных устройства для КТК поставят в январе - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/ktk-865553524.html
Два новых причальных устройства для КТК поставят в январе
Два новых причальных устройства для КТК поставят в январе - 15.12.2025, ПРАЙМ
Два новых причальных устройства для КТК поставят в январе
Два новых выносных причальных устройства (ВПУ) для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), произведенных в ОАЭ, будут доставлены в январе, на три месяца... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T10:36+0300
2025-12-15T10:36+0300
нефть
казахстан
оаэ
украина
ктк
мид
транснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83646/16/836461603_0:155:2969:1825_1920x0_80_0_0_38e36a0d06ebfca41be6849c0847ea93.jpg
АСТАНА, 15 дек - ПРАЙМ. Два новых выносных причальных устройства (ВПУ) для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), произведенных в ОАЭ, будут доставлены в январе, на три месяца раньше предполагаемого срока, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. "Договорились о доставке двух новых ВПУ, которые были произведены в Объединенных Эмиратах. Их поставка изначально планировалась на апрель месяц, но мы сейчас поставку форсируем и планируем поставить в январе", - сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. В 2026 году замене подлежат два выносных причальных устройства КТК, введенных в эксплуатацию в 2001 году - ВПУ-1 и ВПУ-2. В конце ноября КТК сообщил, что один из трех выносных причалов (ВПУ-2) получил значительные повреждения в результате атаки на нефтетерминал. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не было. Впоследствии консорциум сообщил РИА Новости, что после атаки отгрузка нефти осуществлялась только с одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ-1). МИД Казахстана выразил протест в адрес Украины в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру КТК. Ведомство подчеркнуло, что атака на объекты КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева. Нефтетерминал КТК имеет три выносных причальных устройства для погрузки нефти, при этом обычно отгрузки идут с двух, а третий находится в резерве. Они изготовлены по индивидуальному проекту. Устройства расположены на расстоянии 5 километров от берега, соединены с береговыми сооружениями терминала с помощью подводных трубопроводов. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
https://1prime.ru/20251130/zakharova-865066022.html
https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865415980.html
https://1prime.ru/20251205/neft-865251473.html
казахстан
оаэ
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83646/16/836461603_164:0:2803:1979_1920x0_80_0_0_f3d03564a85a0dc0ed40acc66867335d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, казахстан, оаэ, украина, ктк, мид, транснефть
Нефть, КАЗАХСТАН, ОАЭ, УКРАИНА, КТК, МИД, Транснефть
10:36 15.12.2025
 
Два новых причальных устройства для КТК поставят в январе

Глава Минэнерго Казахстана Аккенженов: новые причальные устройства КТК доставят в январе

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АСТАНА, 15 дек - ПРАЙМ. Два новых выносных причальных устройства (ВПУ) для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), произведенных в ОАЭ, будут доставлены в январе, на три месяца раньше предполагаемого срока, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
"Договорились о доставке двух новых ВПУ, которые были произведены в Объединенных Эмиратах. Их поставка изначально планировалась на апрель месяц, но мы сейчас поставку форсируем и планируем поставить в январе", - сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
КТК - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Захарова прокомментировала удар ВСУ по инфраструктуре КТК
30 ноября, 12:07
В 2026 году замене подлежат два выносных причальных устройства КТК, введенных в эксплуатацию в 2001 году - ВПУ-1 и ВПУ-2.
В конце ноября КТК сообщил, что один из трех выносных причалов (ВПУ-2) получил значительные повреждения в результате атаки на нефтетерминал. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не было. Впоследствии консорциум сообщил РИА Новости, что после атаки отгрузка нефти осуществлялась только с одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ-1).
МИД Казахстана выразил протест в адрес Украины в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру КТК. Ведомство подчеркнуло, что атака на объекты КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева.
Shell - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Shell подтвердила намерение распустить СП с "Роснефтью" в КТК
10 декабря, 20:14
Нефтетерминал КТК имеет три выносных причальных устройства для погрузки нефти, при этом обычно отгрузки идут с двух, а третий находится в резерве. Они изготовлены по индивидуальному проекту. Устройства расположены на расстоянии 5 километров от берега, соединены с береговыми сооружениями терминала с помощью подводных трубопроводов.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
"Казтрансойл" продолжает транспортировать нефть по КТК по графику
5 декабря, 17:13
 
НефтьКАЗАХСТАНОАЭУКРАИНАКТКМИДТранснефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала