Два новых причальных устройства для КТК поставят в январе

АСТАНА, 15 дек - ПРАЙМ. Два новых выносных причальных устройства (ВПУ) для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), произведенных в ОАЭ, будут доставлены в январе, на три месяца раньше предполагаемого срока, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. "Договорились о доставке двух новых ВПУ, которые были произведены в Объединенных Эмиратах. Их поставка изначально планировалась на апрель месяц, но мы сейчас поставку форсируем и планируем поставить в январе", - сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. В 2026 году замене подлежат два выносных причальных устройства КТК, введенных в эксплуатацию в 2001 году - ВПУ-1 и ВПУ-2. В конце ноября КТК сообщил, что один из трех выносных причалов (ВПУ-2) получил значительные повреждения в результате атаки на нефтетерминал. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не было. Впоследствии консорциум сообщил РИА Новости, что после атаки отгрузка нефти осуществлялась только с одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ-1). МИД Казахстана выразил протест в адрес Украины в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру КТК. Ведомство подчеркнуло, что атака на объекты КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева. Нефтетерминал КТК имеет три выносных причальных устройства для погрузки нефти, при этом обычно отгрузки идут с двух, а третий находится в резерве. Они изготовлены по индивидуальному проекту. Устройства расположены на расстоянии 5 километров от берега, соединены с береговыми сооружениями терминала с помощью подводных трубопроводов. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

