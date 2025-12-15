https://1prime.ru/20251215/ktk-865553524.html
Два новых причальных устройства для КТК поставят в январе
Два новых причальных устройства для КТК поставят в январе - 15.12.2025, ПРАЙМ
Два новых причальных устройства для КТК поставят в январе
Два новых выносных причальных устройства (ВПУ) для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), произведенных в ОАЭ, будут доставлены в январе, на три месяца... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T10:36+0300
2025-12-15T10:36+0300
2025-12-15T10:36+0300
нефть
казахстан
оаэ
украина
ктк
мид
транснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83646/16/836461603_0:155:2969:1825_1920x0_80_0_0_38e36a0d06ebfca41be6849c0847ea93.jpg
АСТАНА, 15 дек - ПРАЙМ. Два новых выносных причальных устройства (ВПУ) для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), произведенных в ОАЭ, будут доставлены в январе, на три месяца раньше предполагаемого срока, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. "Договорились о доставке двух новых ВПУ, которые были произведены в Объединенных Эмиратах. Их поставка изначально планировалась на апрель месяц, но мы сейчас поставку форсируем и планируем поставить в январе", - сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. В 2026 году замене подлежат два выносных причальных устройства КТК, введенных в эксплуатацию в 2001 году - ВПУ-1 и ВПУ-2. В конце ноября КТК сообщил, что один из трех выносных причалов (ВПУ-2) получил значительные повреждения в результате атаки на нефтетерминал. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не было. Впоследствии консорциум сообщил РИА Новости, что после атаки отгрузка нефти осуществлялась только с одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ-1). МИД Казахстана выразил протест в адрес Украины в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру КТК. Ведомство подчеркнуло, что атака на объекты КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева. Нефтетерминал КТК имеет три выносных причальных устройства для погрузки нефти, при этом обычно отгрузки идут с двух, а третий находится в резерве. Они изготовлены по индивидуальному проекту. Устройства расположены на расстоянии 5 километров от берега, соединены с береговыми сооружениями терминала с помощью подводных трубопроводов. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
https://1prime.ru/20251130/zakharova-865066022.html
https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865415980.html
https://1prime.ru/20251205/neft-865251473.html
казахстан
оаэ
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83646/16/836461603_164:0:2803:1979_1920x0_80_0_0_f3d03564a85a0dc0ed40acc66867335d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, казахстан, оаэ, украина, ктк, мид, транснефть
Нефть, КАЗАХСТАН, ОАЭ, УКРАИНА, КТК, МИД, Транснефть
Два новых причальных устройства для КТК поставят в январе
Глава Минэнерго Казахстана Аккенженов: новые причальные устройства КТК доставят в январе
АСТАНА, 15 дек - ПРАЙМ. Два новых выносных причальных устройства (ВПУ) для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), произведенных в ОАЭ, будут доставлены в январе, на три месяца раньше предполагаемого срока, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
"Договорились о доставке двух новых ВПУ, которые были произведены в Объединенных Эмиратах. Их поставка изначально планировалась на апрель месяц, но мы сейчас поставку форсируем и планируем поставить в январе", - сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
Захарова прокомментировала удар ВСУ по инфраструктуре КТК
В 2026 году замене подлежат два выносных причальных устройства КТК
, введенных в эксплуатацию в 2001 году - ВПУ-1 и ВПУ-2.
В конце ноября КТК сообщил, что один из трех выносных причалов (ВПУ-2) получил значительные повреждения в результате атаки на нефтетерминал. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не было. Впоследствии консорциум сообщил РИА Новости, что после атаки отгрузка нефти осуществлялась только с одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ-1).
МИД Казахстана
выразил протест в адрес Украины
в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру КТК. Ведомство подчеркнуло, что атака на объекты КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Астаны
и Киева
.
Shell подтвердила намерение распустить СП с "Роснефтью" в КТК
Нефтетерминал КТК имеет три выносных причальных устройства для погрузки нефти, при этом обычно отгрузки идут с двух, а третий находится в резерве. Они изготовлены по индивидуальному проекту. Устройства расположены на расстоянии 5 километров от берега, соединены с береговыми сооружениями терминала с помощью подводных трубопроводов.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря
, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ
(через "Транснефть
"), Казахстан (через "Казмунайгаз
"), структуры Chevron
, "Лукойла
", ExxonMobil, СП "Роснефти
" и Shell
.
"Казтрансойл" продолжает транспортировать нефть по КТК по графику