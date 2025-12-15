Нефть дорожает на опасениях перебоев с поставками из Венесуэлы

https://1prime.ru/20251215/neft-865548665.html

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Нефть умеренно дорожает с началом новой недели на опасениях по поводу возможных сбоев её поставок на рынок из-за роста напряженности между США и Венесуэлой, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.54 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent увеличивается на 0,56% относительно предыдущего закрытия - до 61,46 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 57,74 доллара. "Напряжённость в отношениях между Венесуэлой и США нарастает, усиливая опасения по поводу возможных перебоев с поставками нефти", — цитирует агентство Рейтер слова старшего экономиста исследовательского института NLI Цуёси Уэно (Tsuyoshi Ueno). Президент США Дональд Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства обороны. В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что "мы скорректировали и усовершенствовали наше видение системы национальной обороны".

