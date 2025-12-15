Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает на опасениях перебоев с поставками из Венесуэлы - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/neft-865548665.html
Нефть дорожает на опасениях перебоев с поставками из Венесуэлы
Нефть дорожает на опасениях перебоев с поставками из Венесуэлы - 15.12.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на опасениях перебоев с поставками из Венесуэлы
Нефть умеренно дорожает с началом новой недели на опасениях по поводу возможных сбоев её поставок на рынок из-за роста напряженности между США и Венесуэлой,... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T08:22+0300
2025-12-15T08:22+0300
нефть
торги
сша
венесуэла
иран
дональд трамп
николас мадуро
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_dc190ef6c97bb8b5ec5cb85fcc50ce9a.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Нефть умеренно дорожает с началом новой недели на опасениях по поводу возможных сбоев её поставок на рынок из-за роста напряженности между США и Венесуэлой, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.54 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent увеличивается на 0,56% относительно предыдущего закрытия - до 61,46 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 57,74 доллара. "Напряжённость в отношениях между Венесуэлой и США нарастает, усиливая опасения по поводу возможных перебоев с поставками нефти", — цитирует агентство Рейтер слова старшего экономиста исследовательского института NLI Цуёси Уэно (Tsuyoshi Ueno). Президент США Дональд Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства обороны. В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что "мы скорректировали и усовершенствовали наше видение системы национальной обороны".
https://1prime.ru/20251212/argentina-865456261.html
сша
венесуэла
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8a8b23b513ba2df21e0c1236e88cbf7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, торги, сша, венесуэла, иран, дональд трамп, николас мадуро
Нефть, Торги, США, ВЕНЕСУЭЛА, ИРАН, Дональд Трамп, Николас Мадуро
08:22 15.12.2025
 
Нефть дорожает на опасениях перебоев с поставками из Венесуэлы

Нефть умеренно дорожает на опасениях возможных перебоев с поставками из-за Венесуэлы

© flickr.com / ctamФлаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
© flickr.com / ctam
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Нефть умеренно дорожает с началом новой недели на опасениях по поводу возможных сбоев её поставок на рынок из-за роста напряженности между США и Венесуэлой, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.54 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent увеличивается на 0,56% относительно предыдущего закрытия - до 61,46 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 57,74 доллара.
"Напряжённость в отношениях между Венесуэлой и США нарастает, усиливая опасения по поводу возможных перебоев с поставками нефти", — цитирует агентство Рейтер слова старшего экономиста исследовательского института NLI Цуёси Уэно (Tsuyoshi Ueno).
Президент США Дональд Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана.
Операцию проводили ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства обороны.
В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что "мы скорректировали и усовершенствовали наше видение системы национальной обороны".
Аргентина выразила протест из-за разработок нефти на Фолклендских островах
12 декабря, 03:33
 
НефтьТоргиСШАВЕНЕСУЭЛАИРАНДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала