Нефть дорожает на опасениях перебоев с поставками из Венесуэлы
2025-12-15T08:22+0300
2025-12-15T08:22+0300
2025-12-15T08:22+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_dc190ef6c97bb8b5ec5cb85fcc50ce9a.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Нефть умеренно дорожает с началом новой недели на опасениях по поводу возможных сбоев её поставок на рынок из-за роста напряженности между США и Венесуэлой, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.54 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent увеличивается на 0,56% относительно предыдущего закрытия - до 61,46 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 57,74 доллара. "Напряжённость в отношениях между Венесуэлой и США нарастает, усиливая опасения по поводу возможных перебоев с поставками нефти", — цитирует агентство Рейтер слова старшего экономиста исследовательского института NLI Цуёси Уэно (Tsuyoshi Ueno). Президент США Дональд Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства обороны. В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что "мы скорректировали и усовершенствовали наше видение системы национальной обороны".
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Нефть умеренно дорожает с началом новой недели на опасениях по поводу возможных сбоев её поставок на рынок из-за роста напряженности между США и Венесуэлой, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.54 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent увеличивается на 0,56% относительно предыдущего закрытия - до 61,46 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 57,74 доллара.
"Напряжённость в отношениях между Венесуэлой
и США
нарастает, усиливая опасения по поводу возможных перебоев с поставками нефти", — цитирует агентство Рейтер слова старшего экономиста исследовательского института NLI Цуёси Уэно (Tsuyoshi Ueno).
Президент США Дональд Трамп
в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана
.
Операцию проводили ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства обороны.
В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро
заявил, что "мы скорректировали и усовершенствовали наше видение системы национальной обороны".
