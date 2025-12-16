https://1prime.ru/20251216/fas--865595743.html
ФАС выдала предупреждения 12 аэропортам
ФАС выдала предупреждения 12 аэропортам - 16.12.2025, ПРАЙМ
ФАС выдала предупреждения 12 аэропортам
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения еще 12 аэропортам за неправомерное взимание платы с авиакомпаний за регистрацию пассажиров,... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T11:35+0300
2025-12-16T11:35+0300
2025-12-16T11:35+0300
бизнес
благовещенск
волгоград
краснодар
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения еще 12 аэропортам за неправомерное взимание платы с авиакомпаний за регистрацию пассажиров, сообщило ведомство. "ФАС выдала еще 12 предупреждений главным операторам крупнейших аэропортов. Служба провела анализ действий организаций по взиманию отдельной платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров... Были установлены аналогичные нарушения в действиях главных операторов аэропортов Благовещенска, Волгограда, Горно‑Алтайска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска‑Камчатского, Самары, Тобольска, Челябинска", - сказано в сообщении. В случае неисполнения предупреждений служба возбудит антимонопольное дело. Ранее ФАС выдала предупреждения операторам аэропортов Сочи, Калининграда и Екатеринбурга за неправомерное взимание с авиакомпаний платы за регистрацию пассажиров. Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством, расходы на регистрацию должны быть включены в базовый тариф.
https://1prime.ru/20251215/kamchatka-865550752.html
благовещенск
волгоград
краснодар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:2000_1920x0_80_0_0_af0df8f5ab4f9dfdc049d425e3f69a78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, благовещенск, волгоград, краснодар
Бизнес, Благовещенск, ВОЛГОГРАД, КРАСНОДАР
ФАС выдала предупреждения 12 аэропортам
ФАС выдала предупреждения 12 аэропортам за неправомерное взимание платы