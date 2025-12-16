Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС выдала предупреждения 12 аэропортам - 16.12.2025
ФАС выдала предупреждения 12 аэропортам
2025-12-16T11:35+0300
2025-12-16T11:35+0300
бизнес
благовещенск
волгоград
краснодар
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения еще 12 аэропортам за неправомерное взимание платы с авиакомпаний за регистрацию пассажиров, сообщило ведомство. "ФАС выдала еще 12 предупреждений главным операторам крупнейших аэропортов. Служба провела анализ действий организаций по взиманию отдельной платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров... Были установлены аналогичные нарушения в действиях главных операторов аэропортов Благовещенска, Волгограда, Горно‑Алтайска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска‑Камчатского, Самары, Тобольска, Челябинска", - сказано в сообщении. В случае неисполнения предупреждений служба возбудит антимонопольное дело. Ранее ФАС выдала предупреждения операторам аэропортов Сочи, Калининграда и Екатеринбурга за неправомерное взимание с авиакомпаний платы за регистрацию пассажиров. Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством, расходы на регистрацию должны быть включены в базовый тариф.
благовещенск
волгоград
краснодар
бизнес, благовещенск, волгоград, краснодар
Бизнес, Благовещенск, ВОЛГОГРАД, КРАСНОДАР
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
ФАС . Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения еще 12 аэропортам за неправомерное взимание платы с авиакомпаний за регистрацию пассажиров, сообщило ведомство.
"ФАС выдала еще 12 предупреждений главным операторам крупнейших аэропортов. Служба провела анализ действий организаций по взиманию отдельной платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров... Были установлены аналогичные нарушения в действиях главных операторов аэропортов Благовещенска, Волгограда, Горно‑Алтайска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска‑Камчатского, Самары, Тобольска, Челябинска", - сказано в сообщении.
В случае неисполнения предупреждений служба возбудит антимонопольное дело.
Ранее ФАС выдала предупреждения операторам аэропортов Сочи, Калининграда и Екатеринбурга за неправомерное взимание с авиакомпаний платы за регистрацию пассажиров.
Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством, расходы на регистрацию должны быть включены в базовый тариф.
