ФАС выдала предупреждения 12 аэропортам

ФАС выдала предупреждения 12 аэропортам

2025-12-16T11:35+0300

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения еще 12 аэропортам за неправомерное взимание платы с авиакомпаний за регистрацию пассажиров, сообщило ведомство. "ФАС выдала еще 12 предупреждений главным операторам крупнейших аэропортов. Служба провела анализ действий организаций по взиманию отдельной платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров... Были установлены аналогичные нарушения в действиях главных операторов аэропортов Благовещенска, Волгограда, Горно‑Алтайска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска‑Камчатского, Самары, Тобольска, Челябинска", - сказано в сообщении. В случае неисполнения предупреждений служба возбудит антимонопольное дело. Ранее ФАС выдала предупреждения операторам аэропортов Сочи, Калининграда и Екатеринбурга за неправомерное взимание с авиакомпаний платы за регистрацию пассажиров. Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством, расходы на регистрацию должны быть включены в базовый тариф.

