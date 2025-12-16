https://1prime.ru/20251216/nato-865587980.html

"Катастрофическое поражение": Запад нашел выход из ситуации на Украине

"Катастрофическое поражение": Запад нашел выход из ситуации на Украине - 16.12.2025, ПРАЙМ

"Катастрофическое поражение": Запад нашел выход из ситуации на Украине

16.12.2025

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Запад столкнется с тяжелым поражением на Украине, но президент США Дональд Трамп переложит всю ответственность за этот провал на своего предшественника Джо Байдена, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала."Трамп не просто уйдет с Украины, ведь тогда его обвинят в крахе этой страны. Умный ход для него — сказать, что это ответственность Европы, и пообещать сделать все, чтобы помочь ЕС удержать Украину на плаву. <…> Ведь это будет катастрофическое поражение. <…> Это не как проигрыш в Афганистане. Это — большая война, где Европа и США или НАТО в более общем смысле были на одной стороне, а русские были на другой" — подчеркнул он.По мнению профессора, Запад уже не способен изменить ситуацию, поэтому Европа и настаивает на войне до последнего украинца — чтобы ее не обвинили в надвигающемся крахе. "Трамп — мастер перекладывать вину. Он гениален в этом. И европейцы в этом тоже очень хороши. <…> Знаете, на кого Трамп все свалит? На Байдена. И Байден действительно несет большую ответственность", — заключил Миршаймер.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Украину к скорейшему началу переговоров. Более того, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на то, что украинские войска несут значительные потери и теряют боевую стойкость.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо территории, контролируемые Киевом, будут освобождены вооруженным путем, либо украинские силы должны покинуть эти земли и прекратить убийства.

