Навроцкий набросился на Зеленского

Польский президент Кароль Навроцкий в интервью порталу Wiadomosci раскритиковал Владимира Зеленского за то, что тот воспринимает помощь от Варшавы как должное. | 16.12.2025

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Польский президент Кароль Навроцкий в интервью порталу Wiadomosci раскритиковал Владимира Зеленского за то, что тот воспринимает помощь от Варшавы как должное."У меня такое ощущение, что Владимир Зеленский за последние несколько лет привык воспринимать помощь от Польши как что-то само собой разумеющееся. С нами не нужно ни о чем договариваться, не нужно разговаривать, потому что мы и так в этом участвовали и все отдали", — сказал он.Навроцкий также отметил, что между Польшей и Украиной утрачен "элемент партнерства". Ранее Зеленский пригласил Кароля Навроцкого посетить Киев, так как в отличие от предыдущего польского лидера Анджея Дуды он еще не был на Украине. Однако польский президент ответил отказом. Канцелярия Навроцкого предложила провести встречу лидеров в Варшаве 19 декабря. Детали этой встречи сейчас прорабатываются. Отношения между Варшавой и Киевом осложнены взаимными претензиями. Основное разногласие связано с сельскохозяйственной проблемой: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало недовольство Киева. В Варшаве растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения "неблагодарности" на фоне масштабной помощи. Сохраняются также исторические разногласия, включая вопросы трактовки Волынской резни. Москва утверждает, что поставки вооружений Украине мешают мирному урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любой груз с вооружениями для Украины станет законной целью для России. В Кремле заявляли, что наращивание поставок оружия Киеву со стороны Запада не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.

