Казахстан может нарастить поставки нефти в Германию через "Дружбу"
Казахстан может нарастить поставки нефти в Германию через "Дружбу" - 18.12.2025, ПРАЙМ
Казахстан может нарастить поставки нефти в Германию через "Дружбу"
Казахстан может нарастить поставки нефти в Германию через нефтепровод "Дружба", маршрут которого проходит через Россию, при наличии заявок грузоотправителей и... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T07:58+0300
2025-12-18T07:58+0300
2025-12-18T07:58+0300
энергетика
нефть
германия
казахстан
астана
николай токарев
казтрансойл
транснефть
казмунайгаз
АЛМА-АТА, 18 дек - ПРАЙМ. Казахстан может нарастить поставки нефти в Германию через нефтепровод "Дружба", маршрут которого проходит через Россию, при наличии заявок грузоотправителей и включении объемов в утвержденный график транспортировки, сообщил РИА Новости казахстанский оператор магистральных нефтепроводов "Казтрансойл" (КТО).
В ноябре глава компании "Транснефть", которая эксплуатирует российский участок трубопровода, Николай Токарев заявлял о возможности увеличить поставки нефти в Германию через Россию до 2,5 миллионов тонн в год. При этом он уточнил, что детальных переговоров по этому вопросу не велось, но в предварительном порядке такая перспектива обсуждалась. В свою очередь министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов отмечал, что техническая возможность позволяет нарастить экспорт нефти до таких объемов.
"Поставки казахстанской нефти в Германию через Российскую Федерацию возможны при наличии соответствующих заявок грузоотправителей, включения объемов поставок в график транспортировки нефти, утверждаемый министерством энергетики республики Казахстан. Транзит будет осуществляться в рамках графика транзита нефти через территорию Российской Федерации по системе магистральных нефтепроводов, утверждаемого уполномоченным органом", - заявили в компании.
По данным КТО, в январе-ноябре Казахстан экспортировал в Германию 1,9 миллиона тонн нефти. В ноябре объем поставок составил 225 тысяч тонн, что на 77 процентных пунктов больше показателя января.
Германия в конце 2022 года договорилась с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по нефтепроводу "Дружба" для обеспечения дополнительных объемов для нефтеперерабатывающего завода в Шведте. В рамках этих договоренностей КТО в 2023 году поставил в Германию 993 тысячи тонн нефти. В 2024 году Астана и Москва согласовали объем транзита нефти по "Дружбе" в Германию в размере до 1,2 миллиона тонн.
"Казтрансойл" - публичная компания, 90% акций которой принадлежат национальной нефтяной компании "Казмунайгаз", с активами в Казахстане, Грузии и Объединенных Арабских Эмиратах.
германия
казахстан
астана
нефть, германия, казахстан, астана, николай токарев, казтрансойл, транснефть, казмунайгаз
Энергетика, Нефть, ГЕРМАНИЯ, КАЗАХСТАН, Астана, Николай Токарев, КазТрансОйл, Транснефть, Казмунайгаз
Казахстан может нарастить поставки нефти в Германию через "Дружбу"
"Казтрансойл": Казахстан может нарастить поставки нефти в Германию через "Дружбу"
