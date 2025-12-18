https://1prime.ru/20251218/nalichnye-865647666.html

"Звоночек для экономики": чем грозит рост наличных в обращении

"Звоночек для экономики": чем грозит рост наличных в обращении - 18.12.2025, ПРАЙМ

"Звоночек для экономики": чем грозит рост наличных в обращении

В третьем квартале — плюс 659 миллиардов наличных рублей, следует из данных ЦБ. Год назад этот показатель был в пять раз меньше — 137 миллиардов. С чем связано... | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T07:07+0300

2025-12-18T07:07+0300

2025-12-18T07:07+0300

статья

финансы

банки

андрей лобода

риком-траст

фнс россии

мсп

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/46/838644669_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_ee61b1d6e2046ae5d45715a933e3e881.jpg

МОСКВА, … дек — ПРАЙМ. В третьем квартале — плюс 659 миллиардов наличных рублей, следует из данных ЦБ. Год назад этот показатель был в пять раз меньше — 137 миллиардов. С чем связано стремление граждан создавать запасы в кошельках и какими последствиями это грозит финансовой системе — в материале "Прайм".Уходят в кешБольший всплеск зафиксировали лишь в 2022-м, пишут "Известия" со ссылкой на регулятор. Сейчас у россиян на руках 16,4 триллиона наличных рублей — максимум с ноября 2023-го, подсчитало РИА Новости.Центробанк объясняет это прежде всего перебоями с мобильным интернетом в ряде регионов. Люди все чаще снимают наличные на текущие расходы, откладывают про запас, отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст", к. э. н. Олег Абелев.Еще один фактор — усиление банковского мониторинга с лета этого года, добавляет эксперт. ФНС точечно проверяет карты физлиц в случае подозрительных переводов или неоправданно высоких трат."Понятно, что цель ужесточения благая — борьба с мошенничеством и уклонением от налогов. Но не секрет, что от банковских алгоритмов страдают и вполне добропорядочные граждане. На фоне участившихся блокировок многие снимают наличные, чтобы не остаться без денег не по своей вине", — говорит аналитик.Сезонный фактор и налогиНе стоит забывать и о сезонности. Летом счета опустошают для отпуска. А осенью далеко не все деньги возвращаются в банки. Тем более что привлекательность депозитов снижается. Сейчас дают максимум 15-16% годовых — в 2024-м было до 20%."А впереди — новогодние праздники. Некоторые недобросовестные продавцы готовы предоставить скидки, если клиент рассчитается наличными", — указывает глава направления банковской деятельности аналитического центра университета "Синергия" Антон Рогачевский.И тут мы приходим к стандартной схеме уклонения от налогов малого бизнеса. С 2026-го порог дохода для освобождения от НДФЛ будет снижен в три раза: с 60 до 20 миллионов рублей в год. Это создает стимул использовать наличные расчеты для сохранения льготного налогового режима."Участники рынка — в первую очередь микробизнес — стремятся удержаться на плаву в условиях низкой маржинальности и новой налоговой реальности", — констатирует экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.Точечные последствияЭто, безусловно, тревожный звоночек для экономики. Однако эксперты подчеркивают: ни о каких системных изменениях речь не идет. Доля безналичных расчетов в стране одна из самых высоких в мире. По даннымСбербанка и платформы ОФД — почти девять транзакций из десяти.Последствия скорее носят точечный характер. Для государства это риск усиления теневого оборота, для экономики — рост издержек на обслуживание налички, печать, пересчет, инкассацию и хранение. А для граждан — увеличение рисков, связанных с хранением и транспортировкой крупных сумм.Но пока все это не настолько масштабно, чтобы угрожать финансовой системе. Гораздо важнее потребительское поведение населения и бизнеса.Грамотная фискальная и денежно-кредитная политика дадут импульс новой волне притока средств в бюджеты разных уровней, что сбалансирует экономику. При этом доля наличных средств в обороте не станет первостепенной для аналитических раскладок, подчеркивает Андрей Лобода.Никак это не повлияет и на темпы внедрения цифрового рубля. Первая и основная задача третьей формы нацвалюты —контроль целевого расходования бюджетных средств и упрощение трансграничных операций. Физлиц это затронет гораздо позже и весьма опосредованно. Более того, легкие и удобные цифровые платежи рано или поздно сами обретут популярность.Не сдерживать, а управлятьПредотвратить уход в кеш вряд ли возможно. Да и не особенно нужно. Согласно поведенческой экономике, человек —существо иррациональное. Учитывая уроки предыдущих кризисов, многие сохраняют склонность к накоплению сбережений не на счетах, а "под матрасом". Это всегда способствует выпадению части общей денежной массы."Однако я бы не стал судить по трем последним месяцам, а сделал бы более глубокий срез — скажем, через полгода. Если ситуация не изменится, возможны определенные неприятности. Как минимум план по обелению экономики, который ставит перед собой ЦБ, откатится назад, если не в начало, то на несколько этапов", — рассуждает Антон Рогачевский.Чтобы предотвратить это, государству придется изменить подход и вводить дополнительные регулирующие инструменты, подобные льготной ипотеке в период пандемии COVID-19, дабы стимулировать население к безналичному расчету, добавляет эксперт.По мнению Олега Абелева, нужно повышать надежность инфраструктуры, развивать адресный контроль, то есть совершенствовать методы финмониторинга для выявления нелегальных операций, а также корректировать регуляторные пороги для МСП, чтобы они не уходили в тень. Тогда доля налички в обороте снова начнет сокращаться, ведь ничего удобнее безналичных платежей до сих пор не придумали.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, андрей лобода, риком-траст, фнс россии, мсп