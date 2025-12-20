Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский признал, что Украина не сможет содержать 800-тысячную армию - 20.12.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Зеленский признал, что Украина не сможет содержать 800-тысячную армию
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет содержать 800-тысячную армию, которую постоянно требует оставить на этом уровне вопреки условию РФ о ее сокращении. Ранее газета New York Times сообщала, что представители Евросоюза и США согласовали два документа по гарантиям безопасности Киева, в них говорится о возможности размещения европейских сил на Украине. Эти планы подразумевают сокращение численности украинской армии до уровня мирного времени - 800 тысяч человек, а также сохранение за ВСУ современного уровня военной подготовки и оборудования. "Нет, не способна, не хватит финансового ресурса. Поэтому я этот диалог и провожу с лидерами стран, потому что рассматриваю частичное финансирование нашей армии за счет партнеров, как гарантия безопасности для нас", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, способна ли будет Украины после завершения конфликта содержать 800-тысячную армию. Видео его аудиозаписи публикует украинский телеканал "Новости.LIVE". Ранее издание Washington Post со ссылкой на текст документа сообщало, что европейские чиновники разработали собственные предложения, выступив против условий об ограничении военных возможностей Украины и территориальных уступок. По информации СМИ, Европа предлагает установить ограничение численности ВСУ до 800 тысяч, вместо предложенных США 600 тысяч. В ноябре СМИ появился текст предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск, и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР, которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения". Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Альянс берет обязательство не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
21:27 20.12.2025
 
Зеленский признал, что Украина не сможет содержать 800-тысячную армию

Зеленский признал, что Украина не сможет содержать необходимую 800-тысячную армию

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет содержать 800-тысячную армию, которую постоянно требует оставить на этом уровне вопреки условию РФ о ее сокращении.
Ранее газета New York Times сообщала, что представители Евросоюза и США согласовали два документа по гарантиям безопасности Киева, в них говорится о возможности размещения европейских сил на Украине. Эти планы подразумевают сокращение численности украинской армии до уровня мирного времени - 800 тысяч человек, а также сохранение за ВСУ современного уровня военной подготовки и оборудования.
"Нет, не способна, не хватит финансового ресурса. Поэтому я этот диалог и провожу с лидерами стран, потому что рассматриваю частичное финансирование нашей армии за счет партнеров, как гарантия безопасности для нас", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, способна ли будет Украины после завершения конфликта содержать 800-тысячную армию. Видео его аудиозаписи публикует украинский телеканал "Новости.LIVE".
Ранее издание Washington Post со ссылкой на текст документа сообщало, что европейские чиновники разработали собственные предложения, выступив против условий об ограничении военных возможностей Украины и территориальных уступок. По информации СМИ, Европа предлагает установить ограничение численности ВСУ до 800 тысяч, вместо предложенных США 600 тысяч.
В ноябре СМИ появился текст предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск, и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР, которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения". Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Альянс берет обязательство не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
"Не просто шутка": в Киеве пришли в ужас после слов Путина о Зеленском
