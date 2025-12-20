https://1prime.ru/20251220/zelenskiy-865755840.html

Зеленский признал, что Украина не сможет содержать 800-тысячную армию

Зеленский признал, что Украина не сможет содержать 800-тысячную армию - 20.12.2025, ПРАЙМ

Зеленский признал, что Украина не сможет содержать 800-тысячную армию

Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет содержать 800-тысячную армию, которую постоянно требует оставить на этом уровне вопреки условию РФ о ее... | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20T21:27+0300

2025-12-20T21:27+0300

2025-12-20T21:27+0300

спецоперация на украине

общество

украина

киев

рф

владимир зеленский

дмитрий песков

всу

new york times

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет содержать 800-тысячную армию, которую постоянно требует оставить на этом уровне вопреки условию РФ о ее сокращении. Ранее газета New York Times сообщала, что представители Евросоюза и США согласовали два документа по гарантиям безопасности Киева, в них говорится о возможности размещения европейских сил на Украине. Эти планы подразумевают сокращение численности украинской армии до уровня мирного времени - 800 тысяч человек, а также сохранение за ВСУ современного уровня военной подготовки и оборудования. "Нет, не способна, не хватит финансового ресурса. Поэтому я этот диалог и провожу с лидерами стран, потому что рассматриваю частичное финансирование нашей армии за счет партнеров, как гарантия безопасности для нас", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, способна ли будет Украины после завершения конфликта содержать 800-тысячную армию. Видео его аудиозаписи публикует украинский телеканал "Новости.LIVE". Ранее издание Washington Post со ссылкой на текст документа сообщало, что европейские чиновники разработали собственные предложения, выступив против условий об ограничении военных возможностей Украины и территориальных уступок. По информации СМИ, Европа предлагает установить ограничение численности ВСУ до 800 тысяч, вместо предложенных США 600 тысяч. В ноябре СМИ появился текст предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск, и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР, которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения". Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Альянс берет обязательство не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

https://1prime.ru/20251220/ukraina-865738989.html

украина

киев

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, киев, рф, владимир зеленский, дмитрий песков, всу, new york times, ес