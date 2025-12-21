Жапаров рассказал о взаимной торговле стран ЕАЭС в 2025 году

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251221/zhaparov-865780120.html
2025-12-21T21:50+0300
2025-12-21T22:04+0300
экономика
мировая экономика
россия
киргизия
санкт-петербург
садыр жапаров
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/83911/50/839115040_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_b622c484e427889ebdc709206e53d1c5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Взаимная торговля стран ЕАЭС в 2025 году достигла почти 100 миллиардов долларов, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров. "Взаимная торговля достигла почти 100 миллиардов долларов США, и это не просто цифры. Это показатель доверия, взаимной поддержки и реального интереса наших стран друг к другу. При этом есть большой потенциал во взаимной торговле, который до конца еще не реализован. Нам необходимо подготовить и реализовать действенные меры, направленные на увеличение доли взаимной торговли в нашем общем торговом обороте", - сказал глава государства в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. По его словам, взаимная торговля является практическим индикатором интеграции. Киргизский лидер также отметил, что в 2025 году на внутреннем рынке ЕАЭС была проведена значительная работа по выявлению и устранению препятствий. Жапаров выразил уверенность в том, что чем меньше барьеров и издержек, тем устойчивее союз и тем выше его конкурентоспособность. "Несмотря на достигнутый прогресс, мы продолжаем сталкиваться с рядом трудностей, требующих дополнительного внимания и согласованных действий. Считаю важным, чтобы государства-члены при принятии решений на национальном уровне в полной мере учитывали необходимость обеспечения прозрачных, стабильных и предсказуемых условий торговли. Создание таких условий является ключевым фактором устойчивого развития общего рынка и эффективного функционирования интеграционных механизмов ЕАЭС, а также необходимым условием для дальнейшего роста взаимной торговли и реализации ее потенциала. Это показатель не только экономической активности, но и доверия, взаимной поддержки и наличия реального интереса между нашими странами", - подытожил президент.
https://1prime.ru/20251221/eaes-865779323.html
киргизия
санкт-петербург
мировая экономика, россия, киргизия, санкт-петербург, садыр жапаров, еаэс
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Садыр Жапаров, ЕАЭС
21:50 21.12.2025 (обновлено: 22:04 21.12.2025)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Взаимная торговля стран ЕАЭС в 2025 году достигла почти 100 миллиардов долларов, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров.
"Взаимная торговля достигла почти 100 миллиардов долларов США, и это не просто цифры. Это показатель доверия, взаимной поддержки и реального интереса наших стран друг к другу. При этом есть большой потенциал во взаимной торговле, который до конца еще не реализован. Нам необходимо подготовить и реализовать действенные меры, направленные на увеличение доли взаимной торговли в нашем общем торговом обороте", - сказал глава государства в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
По его словам, взаимная торговля является практическим индикатором интеграции. Киргизский лидер также отметил, что в 2025 году на внутреннем рынке ЕАЭС была проведена значительная работа по выявлению и устранению препятствий. Жапаров выразил уверенность в том, что чем меньше барьеров и издержек, тем устойчивее союз и тем выше его конкурентоспособность.
"Несмотря на достигнутый прогресс, мы продолжаем сталкиваться с рядом трудностей, требующих дополнительного внимания и согласованных действий. Считаю важным, чтобы государства-члены при принятии решений на национальном уровне в полной мере учитывали необходимость обеспечения прозрачных, стабильных и предсказуемых условий торговли. Создание таких условий является ключевым фактором устойчивого развития общего рынка и эффективного функционирования интеграционных механизмов ЕАЭС, а также необходимым условием для дальнейшего роста взаимной торговли и реализации ее потенциала. Это показатель не только экономической активности, но и доверия, взаимной поддержки и наличия реального интереса между нашими странами", - подытожил президент.
Флаги стран-участниц ЕАЭС
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле
