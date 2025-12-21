Жапаров рассказал о взаимной торговле стран ЕАЭС в 2025 году
Жапаров: взаимная торговля стран ЕАЭС в 2025 году достигла почти 100 миллиардов долларов
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Взаимная торговля стран ЕАЭС в 2025 году достигла почти 100 миллиардов долларов, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров.
"Взаимная торговля достигла почти 100 миллиардов долларов США, и это не просто цифры. Это показатель доверия, взаимной поддержки и реального интереса наших стран друг к другу. При этом есть большой потенциал во взаимной торговле, который до конца еще не реализован. Нам необходимо подготовить и реализовать действенные меры, направленные на увеличение доли взаимной торговли в нашем общем торговом обороте", - сказал глава государства в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
По его словам, взаимная торговля является практическим индикатором интеграции. Киргизский лидер также отметил, что в 2025 году на внутреннем рынке ЕАЭС была проведена значительная работа по выявлению и устранению препятствий. Жапаров выразил уверенность в том, что чем меньше барьеров и издержек, тем устойчивее союз и тем выше его конкурентоспособность.
"Несмотря на достигнутый прогресс, мы продолжаем сталкиваться с рядом трудностей, требующих дополнительного внимания и согласованных действий. Считаю важным, чтобы государства-члены при принятии решений на национальном уровне в полной мере учитывали необходимость обеспечения прозрачных, стабильных и предсказуемых условий торговли. Создание таких условий является ключевым фактором устойчивого развития общего рынка и эффективного функционирования интеграционных механизмов ЕАЭС, а также необходимым условием для дальнейшего роста взаимной торговли и реализации ее потенциала. Это показатель не только экономической активности, но и доверия, взаимной поддержки и наличия реального интереса между нашими странами", - подытожил президент.