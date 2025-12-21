https://1prime.ru/20251221/zhaparov-865780275.html
Жапаров поблагодарил Белоруссию, Россию и Казахстан за поставки ГСМ
Жапаров поблагодарил Белоруссию, Россию и Казахстан за поставки ГСМ - 21.12.2025, ПРАЙМ
Жапаров поблагодарил Белоруссию, Россию и Казахстан за поставки ГСМ
Президент Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил президента России Владимира Путина, лидера Белоруссии Александра Лукашенко и главу Казахстана Касым-Жомарта... | 21.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-21T22:04+0300
2025-12-21T22:04+0300
2025-12-21T22:04+0300
энергетика
нефть
киргизия
белоруссия
казахстан
владимир путин
александр лукашенко
касым-жомарт токаев
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/17/837651707_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_cd03976f01219687fa5203e99ba811fa.jpg
БИШКЕК, 21 дек – ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил президента России Владимира Путина, лидера Белоруссии Александра Лукашенко и главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева за своевременные поставки Бишкеку нефтепродуктов. "Хотел бы выразить признательность уважаемым коллегам Владимиру Владимировичу Путину, Александру Григорьевичу Лукашенко и Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за своевременную поддержку Кыргызской Республики в поставках нефтепродуктов", - сказал киргизский лидер в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. По словам Жапарова, это стало важным примером солидарности и практического партнерства в рамках Евразийского экономического союза. "Мы высоко ценим такое ответственное отношение и рассматриваем его как наглядное подтверждение взаимного доверия и готовности находить совместные решения даже в условиях объективных сложностей", - уточнил он.
https://1prime.ru/20251221/zhaparov-865780120.html
киргизия
белоруссия
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/17/837651707_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_b29e9e45b6a3e3d72d592e39e9ebc2e0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, киргизия, белоруссия, казахстан, владимир путин, александр лукашенко, касым-жомарт токаев
Энергетика, Нефть, КИРГИЗИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев
Жапаров поблагодарил Белоруссию, Россию и Казахстан за поставки ГСМ
Жапаров поблагодарил Лукашенко, Путина и Токаева за своевременные поставки ГСМ