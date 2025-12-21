Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.12.2025
Жапаров поблагодарил Белоруссию, Россию и Казахстан за поставки ГСМ
БИШКЕК, 21 дек – ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил президента России Владимира Путина, лидера Белоруссии Александра Лукашенко и главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева за своевременные поставки Бишкеку нефтепродуктов. "Хотел бы выразить признательность уважаемым коллегам Владимиру Владимировичу Путину, Александру Григорьевичу Лукашенко и Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за своевременную поддержку Кыргызской Республики в поставках нефтепродуктов", - сказал киргизский лидер в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. По словам Жапарова, это стало важным примером солидарности и практического партнерства в рамках Евразийского экономического союза. "Мы высоко ценим такое ответственное отношение и рассматриваем его как наглядное подтверждение взаимного доверия и готовности находить совместные решения даже в условиях объективных сложностей", - уточнил он.
22:04 21.12.2025
 
Жапаров поблагодарил Белоруссию, Россию и Казахстан за поставки ГСМ

Жапаров поблагодарил Лукашенко, Путина и Токаева за своевременные поставки ГСМ

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
БИШКЕК, 21 дек – ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил президента России Владимира Путина, лидера Белоруссии Александра Лукашенко и главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева за своевременные поставки Бишкеку нефтепродуктов.
"Хотел бы выразить признательность уважаемым коллегам Владимиру Владимировичу Путину, Александру Григорьевичу Лукашенко и Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за своевременную поддержку Кыргызской Республики в поставках нефтепродуктов", - сказал киргизский лидер в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
По словам Жапарова, это стало важным примером солидарности и практического партнерства в рамках Евразийского экономического союза. "Мы высоко ценим такое ответственное отношение и рассматриваем его как наглядное подтверждение взаимного доверия и готовности находить совместные решения даже в условиях объективных сложностей", - уточнил он.
Президент Киргизии Садыр Жапаров - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Жапаров рассказал о взаимной торговле стран ЕАЭС в 2025 году
21:50
 
Заголовок открываемого материала