ФРП профинансировал проекты на 700 миллиардов рублей с 2014 года
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП) с 2014 года профинансировал 2075 проектов на общую сумму около 700 миллиардов рублей для 1,5 тысяч российский предприятий, говорится в сообщении фонда.
"Наблюдательный совет Фонда развития промышленности подвел предварительные итоги работы и утвердил изменения в программы Фонда. Согласно итогам, на сегодняшний день ФРП профинансировал промышленные проекты для 1500 российских предприятий", - говорится в сообщении.
В Минпромторге РФ добавили, что в заседании Наблюдательного совета фонда принял участие министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
"При этом более 20% компаний возвращались в Фонд за льготными средствами во второй и даже в третий раз. На фоне постоянного роста числа заявок это свидетельствует о высоком и устойчивом спросе промышленного бизнеса на займы ФРП. Суммарно за время работы Фонд профинансировал уже 2075 проектов на общую сумму порядка 700 млрд рублей", – отметил Алиханов, чьи слова приводятся в пресс-службе ведомства.
Также набсовет ФРП принял решение о возможности снижения ставки на два процентных пункта в рамках флагманской программы "Проекты развития" в случае направления более 10% средств займа на оплату услуг по промышленному дизайну. Кроме того, по инициативе Минпромторга РФ наблюдательный совет принял решение снизить минимальную величину займа для производителей спортивных товаров и детских игрушек в четыре раза, до 5 миллионов рублей в рамках совместной федерально-региональной программы "Проекты развития".
"Снижение порога входа по займу ФРП с 20 млн до 5 млн рублей – это шаг навстречу небольшим, но эффективным компаниям, в том числе участникам всероссийского конкурса "Родная игрушка". Эти средства могут быть направлены на критически важные для развития производства направления: от закупки оборудования до сертификации готовой продукции", – пояснил Алиханов.
Фонд развития промышленности был создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ путём преобразования Федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития".