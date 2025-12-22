Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФРП профинансировал проекты на 700 миллиардов рублей с 2014 года - 22.12.2025
ФРП профинансировал проекты на 700 миллиардов рублей с 2014 года
2025-12-22T14:28+0300
2025-12-22T14:28+0300
экономика
россия
промышленность
рф
антон алиханов
фрп
минпромторг
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП) с 2014 года профинансировал 2075 проектов на общую сумму около 700 миллиардов рублей для 1,5 тысяч российский предприятий, говорится в сообщении фонда. "Наблюдательный совет Фонда развития промышленности подвел предварительные итоги работы и утвердил изменения в программы Фонда. Согласно итогам, на сегодняшний день ФРП профинансировал промышленные проекты для 1500 российских предприятий", - говорится в сообщении. В Минпромторге РФ добавили, что в заседании Наблюдательного совета фонда принял участие министр промышленности и торговли Антон Алиханов. "При этом более 20% компаний возвращались в Фонд за льготными средствами во второй и даже в третий раз. На фоне постоянного роста числа заявок это свидетельствует о высоком и устойчивом спросе промышленного бизнеса на займы ФРП. Суммарно за время работы Фонд профинансировал уже 2075 проектов на общую сумму порядка 700 млрд рублей", – отметил Алиханов, чьи слова приводятся в пресс-службе ведомства. Также набсовет ФРП принял решение о возможности снижения ставки на два процентных пункта в рамках флагманской программы "Проекты развития" в случае направления более 10% средств займа на оплату услуг по промышленному дизайну. Кроме того, по инициативе Минпромторга РФ наблюдательный совет принял решение снизить минимальную величину займа для производителей спортивных товаров и детских игрушек в четыре раза, до 5 миллионов рублей в рамках совместной федерально-региональной программы "Проекты развития". "Снижение порога входа по займу ФРП с 20 млн до 5 млн рублей – это шаг навстречу небольшим, но эффективным компаниям, в том числе участникам всероссийского конкурса "Родная игрушка". Эти средства могут быть направлены на критически важные для развития производства направления: от закупки оборудования до сертификации готовой продукции", – пояснил Алиханов. Фонд развития промышленности был создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ путём преобразования Федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития".
рф
россия, промышленность, рф, антон алиханов, фрп, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Антон Алиханов, ФРП, Минпромторг
14:28 22.12.2025
 
ФРП профинансировал проекты на 700 миллиардов рублей с 2014 года

Фонд развития промышленности с 2014 года профинансировал 2075 проектов на 700 млрд рублей

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП) с 2014 года профинансировал 2075 проектов на общую сумму около 700 миллиардов рублей для 1,5 тысяч российский предприятий, говорится в сообщении фонда.
"Наблюдательный совет Фонда развития промышленности подвел предварительные итоги работы и утвердил изменения в программы Фонда. Согласно итогам, на сегодняшний день ФРП профинансировал промышленные проекты для 1500 российских предприятий", - говорится в сообщении.
В Минпромторге РФ добавили, что в заседании Наблюдательного совета фонда принял участие министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
"При этом более 20% компаний возвращались в Фонд за льготными средствами во второй и даже в третий раз. На фоне постоянного роста числа заявок это свидетельствует о высоком и устойчивом спросе промышленного бизнеса на займы ФРП. Суммарно за время работы Фонд профинансировал уже 2075 проектов на общую сумму порядка 700 млрд рублей", – отметил Алиханов, чьи слова приводятся в пресс-службе ведомства.
Также набсовет ФРП принял решение о возможности снижения ставки на два процентных пункта в рамках флагманской программы "Проекты развития" в случае направления более 10% средств займа на оплату услуг по промышленному дизайну. Кроме того, по инициативе Минпромторга РФ наблюдательный совет принял решение снизить минимальную величину займа для производителей спортивных товаров и детских игрушек в четыре раза, до 5 миллионов рублей в рамках совместной федерально-региональной программы "Проекты развития".
"Снижение порога входа по займу ФРП с 20 млн до 5 млн рублей – это шаг навстречу небольшим, но эффективным компаниям, в том числе участникам всероссийского конкурса "Родная игрушка". Эти средства могут быть направлены на критически важные для развития производства направления: от закупки оборудования до сертификации готовой продукции", – пояснил Алиханов.
Фонд развития промышленности был создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ путём преобразования Федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития".
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьРФАнтон АлихановФРПМинпромторг
 
 
