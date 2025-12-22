https://1prime.ru/20251222/frp-865803958.html

ФРП профинансировал проекты на 700 миллиардов рублей с 2014 года

ФРП профинансировал проекты на 700 миллиардов рублей с 2014 года - 22.12.2025, ПРАЙМ

ФРП профинансировал проекты на 700 миллиардов рублей с 2014 года

Фонд развития промышленности (ФРП) с 2014 года профинансировал 2075 проектов на общую сумму около 700 миллиардов рублей для 1,5 тысяч российский предприятий,... | 22.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-22T14:28+0300

2025-12-22T14:28+0300

2025-12-22T14:28+0300

экономика

россия

промышленность

рф

антон алиханов

фрп

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/82911/60/829116004_0:0:3141:1766_1920x0_80_0_0_83da8f3b0303ea1a76735d393416cc1f.jpg

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП) с 2014 года профинансировал 2075 проектов на общую сумму около 700 миллиардов рублей для 1,5 тысяч российский предприятий, говорится в сообщении фонда. "Наблюдательный совет Фонда развития промышленности подвел предварительные итоги работы и утвердил изменения в программы Фонда. Согласно итогам, на сегодняшний день ФРП профинансировал промышленные проекты для 1500 российских предприятий", - говорится в сообщении. В Минпромторге РФ добавили, что в заседании Наблюдательного совета фонда принял участие министр промышленности и торговли Антон Алиханов. "При этом более 20% компаний возвращались в Фонд за льготными средствами во второй и даже в третий раз. На фоне постоянного роста числа заявок это свидетельствует о высоком и устойчивом спросе промышленного бизнеса на займы ФРП. Суммарно за время работы Фонд профинансировал уже 2075 проектов на общую сумму порядка 700 млрд рублей", – отметил Алиханов, чьи слова приводятся в пресс-службе ведомства. Также набсовет ФРП принял решение о возможности снижения ставки на два процентных пункта в рамках флагманской программы "Проекты развития" в случае направления более 10% средств займа на оплату услуг по промышленному дизайну. Кроме того, по инициативе Минпромторга РФ наблюдательный совет принял решение снизить минимальную величину займа для производителей спортивных товаров и детских игрушек в четыре раза, до 5 миллионов рублей в рамках совместной федерально-региональной программы "Проекты развития". "Снижение порога входа по займу ФРП с 20 млн до 5 млн рублей – это шаг навстречу небольшим, но эффективным компаниям, в том числе участникам всероссийского конкурса "Родная игрушка". Эти средства могут быть направлены на критически важные для развития производства направления: от закупки оборудования до сертификации готовой продукции", – пояснил Алиханов. Фонд развития промышленности был создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ путём преобразования Федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития".

https://1prime.ru/20251212/frp-865468244.html

https://1prime.ru/20250924/minfin-862698026.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, рф, антон алиханов, фрп, минпромторг