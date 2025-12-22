Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20:39 22.12.2025
 
"УДС-нефть" выиграла на торгах участок с нефтяными ТРИЗ в Самарской области

Минприроды: "УДС-нефть" выиграла на торгах участок с нефтяными ТРИЗ в Самарской области

© AP Photo / Matias DelacroixНефтяной комплекс
Нефтяной комплекс - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Нефтяной комплекс. Архивное фото
© AP Photo / Matias Delacroix
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. "УДС-нефть" выиграла по итогам аукциона участок недр "Западно-Беловский" в Самарской области с доманиковыми отложениями нефти, которые относятся к трудноизвлекаемым запасам (ТРИЗам), заплатит за него 136,1 миллиона рублей, следует из сообщения Минприроды РФ.
"Победитель торгов - ООО "УДС-нефть", итоговый платеж 136 156 154.20 рублей, сделано 48 шагов", - сказали РИА Новости в министерстве.
Ранее в Минприроды РФ сообщали РИА Новости, что на аукцион поступило пять заявок: от "Нефтус", "УДС-нефть"; "Охтин-Ойл", "Регион-нефть" и структуры "Лукойла" РИТЭК. Аукцион состоялся 22 декабря.
Согласно материалам торгов, участок с начальной ценой 23,475 миллиона рублей обладает подготовленными извлекаемыми ресурсами нефти (по категории D0) в размере 0,319 миллиона тонн, локализованными (Dл) - 1,236 миллиона тонн, перспективными (D1) - 1,483 миллиона тонн нефти и 0,338 миллиарда кубометров газа.
Кроме того, на участке учтены извлекаемые ресурсы D3dm (доманиковые) в объеме 17,47 миллиона тонн нефти.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Цена на нефть марки Brent выросла до 61,65 доллара за баррель
15:20
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯСамарская областьРФМинприродыЛукойл
 
 
