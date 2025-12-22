"УДС-нефть" выиграла на торгах участок с нефтяными ТРИЗ в Самарской области

https://1prime.ru/20251222/neft-865814152.html
МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. "УДС-нефть" выиграла по итогам аукциона участок недр "Западно-Беловский" в Самарской области с доманиковыми отложениями нефти, которые относятся к трудноизвлекаемым запасам (ТРИЗам), заплатит за него 136,1 миллиона рублей, следует из сообщения Минприроды РФ. "Победитель торгов - ООО "УДС-нефть", итоговый платеж 136 156 154.20 рублей, сделано 48 шагов", - сказали РИА Новости в министерстве. Ранее в Минприроды РФ сообщали РИА Новости, что на аукцион поступило пять заявок: от "Нефтус", "УДС-нефть"; "Охтин-Ойл", "Регион-нефть" и структуры "Лукойла" РИТЭК. Аукцион состоялся 22 декабря. Согласно материалам торгов, участок с начальной ценой 23,475 миллиона рублей обладает подготовленными извлекаемыми ресурсами нефти (по категории D0) в размере 0,319 миллиона тонн, локализованными (Dл) - 1,236 миллиона тонн, перспективными (D1) - 1,483 миллиона тонн нефти и 0,338 миллиарда кубометров газа. Кроме того, на участке учтены извлекаемые ресурсы D3dm (доманиковые) в объеме 17,47 миллиона тонн нефти.
