Euroclear разблокировал средства ЕАБР, считавшиеся российскими

АСТАНА, 23 дек - ПРАЙМ. Euroclear разблокировал более 600 миллионов долларов средств Евразийского банка развития (ЕАБР), заблокированных как счета России, средства направлены на казахстанские проекты, сообщил РИА Новости заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД) - центрального депозитария в России. Euroclear тогда заблокировал счет НРД, на котором были в том числе средства Евразийского банка развития на сумму 733 миллиона долларов, принадлежащие Казахстану. "Условия были, чтобы эти средства (в случае разблокировки - ред.) были направлены только на казахстанские проекты и Euroclear будет это контролировать. В итоге с 2023 года по сегодняшний день из этой суммы в 733 миллиона долларов более 600 миллионов уже разблокировано и направлено на казахстанские проекты", - сказал Кенбеил. Национальный расчетный депозитарий (НРД) - российская небанковская кредитная организация, центральный депозитарий России, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Входит в группу Московской биржи и специализируется на предоставлении депозитарных, расчётных банковских и сопутствующих им услуг участникам финансового рынка. Euroclear - одна из крупнейших международных расчетно-клиринговых организаций, специализируется на обслуживании транзакций с ценными бумагами. Основная деятельность - сопровождение безналичных сделок с ценными бумагами, которые совершаются на фондовых рынках, а также расчет по сделкам и обслуживание и хранение этих ценных бумаг в депозитариях. Компания предоставляет финансовые услуги в десятках стран по всему миру. ЕАБР многосторонний банк развития, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности. Страны-участницы ЕАБР - Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Россия. Создан в 2006 году. Штаб-квартира банка находится в Алма-Ате.

