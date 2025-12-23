Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казахстан рассчитывает на разблокировку еще 120 миллионов долларов ЕАБР - 23.12.2025, ПРАЙМ
Казахстан рассчитывает на разблокировку еще 120 миллионов долларов ЕАБР
Казахстан рассчитывает на разблокировку еще 120 миллионов долларов ЕАБР - 23.12.2025, ПРАЙМ
Казахстан рассчитывает на разблокировку еще 120 миллионов долларов ЕАБР
Казахстан рассчитывает, что Euroclear в 2026 году разблокирует ещё 120 миллионов долларов средств Евразийского банка развития (ЕАБР), заблокированных как активы | 23.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-23T14:57+0300
2025-12-23T14:57+0300
финансы
банки
казахстан
армения
белоруссия
еабр
euroclear
нрд
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4bda355b9df275d11736d6b306c2e671.jpg
АСТАНА, 23 дек - ПРАЙМ. Казахстан рассчитывает, что Euroclear в 2026 году разблокирует ещё 120 миллионов долларов средств Евразийского банка развития (ЕАБР), заблокированных как активы России, но надо будет доказать, что они пойдут на казахстанские проекты, сообщил РИА Новости заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД) - центрального депозитария в России. Euroclear тогда заблокировал счет НРД, на котором были в том числе средства Евразийского банка развития на сумму 733 миллиона долларов, принадлежащие Казахстану. "Порядка 120 миллионов долларов еще не разблокированы, потому что они содержатся в ценных бумагах. В 2026 году надо будет доказать, что эти 120 миллионов долларов ЕАБР тоже направит на казахстанские проекты. Тем самым минфин как крупнейший акционер Евразийского банка развития добился разблокировки этих средств", - сказал Кенбеил. Национальный расчетный депозитарий (НРД) - российская небанковская кредитная организация, центральный депозитарий России, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Входит в группу Московской биржи и специализируется на предоставлении депозитарных, расчётных банковских и сопутствующих им услуг участникам финансового рынка. Euroclear - одна из крупнейших международных расчетно-клиринговых организаций, специализируется на обслуживании транзакций с ценными бумагами. Основная деятельность - сопровождение безналичных сделок с ценными бумагами, которые совершаются на фондовых рынках, а также расчет по сделкам и обслуживание и хранение этих ценных бумаг в депозитариях. Компания предоставляет финансовые услуги в десятках стран по всему миру. ЕАБР многосторонний банк развития, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности. Страны-участницы ЕАБР - Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Россия. Создан в 2006 году. Штаб-квартира банка находится в Алма-Ате.
казахстан
армения
белоруссия
финансы, банки, казахстан, армения, белоруссия, еабр, euroclear, нрд
Финансы, Банки, КАЗАХСТАН, АРМЕНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЕАБР, Euroclear, НРД
14:57 23.12.2025
 
Казахстан рассчитывает на разблокировку еще 120 миллионов долларов ЕАБР

© flickr.com / sly06Флаг Казахстана
Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Флаг Казахстана. Архивное фото
© flickr.com / sly06
АСТАНА, 23 дек - ПРАЙМ. Казахстан рассчитывает, что Euroclear в 2026 году разблокирует ещё 120 миллионов долларов средств Евразийского банка развития (ЕАБР), заблокированных как активы России, но надо будет доказать, что они пойдут на казахстанские проекты, сообщил РИА Новости заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД) - центрального депозитария в России. Euroclear тогда заблокировал счет НРД, на котором были в том числе средства Евразийского банка развития на сумму 733 миллиона долларов, принадлежащие Казахстану.
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Euroclear разблокировал средства ЕАБР, считавшиеся российскими
14:53
"Порядка 120 миллионов долларов еще не разблокированы, потому что они содержатся в ценных бумагах. В 2026 году надо будет доказать, что эти 120 миллионов долларов ЕАБР тоже направит на казахстанские проекты. Тем самым минфин как крупнейший акционер Евразийского банка развития добился разблокировки этих средств", - сказал Кенбеил.
Национальный расчетный депозитарий (НРД) - российская небанковская кредитная организация, центральный депозитарий России, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Входит в группу Московской биржи и специализируется на предоставлении депозитарных, расчётных банковских и сопутствующих им услуг участникам финансового рынка.
Euroclear - одна из крупнейших международных расчетно-клиринговых организаций, специализируется на обслуживании транзакций с ценными бумагами. Основная деятельность - сопровождение безналичных сделок с ценными бумагами, которые совершаются на фондовых рынках, а также расчет по сделкам и обслуживание и хранение этих ценных бумаг в депозитариях. Компания предоставляет финансовые услуги в десятках стран по всему миру.
ЕАБР многосторонний банк развития, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности. Страны-участницы ЕАБР - Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Россия. Создан в 2006 году. Штаб-квартира банка находится в Алма-Ате.
Euroclear отреагировал на решение ЕС по российским активам
Euroclear отреагировал на решение ЕС по российским активам
Вчера, 12:20
 
ФинансыБанкиКАЗАХСТАНАРМЕНИЯБЕЛОРУССИЯЕАБРEuroclearНРД
 
 
