Казахстан рассчитывает на разблокировку еще 120 миллионов долларов ЕАБР

Казахстан рассчитывает на разблокировку еще 120 миллионов долларов ЕАБР

2025-12-23T14:57+0300

АСТАНА, 23 дек - ПРАЙМ. Казахстан рассчитывает, что Euroclear в 2026 году разблокирует ещё 120 миллионов долларов средств Евразийского банка развития (ЕАБР), заблокированных как активы России, но надо будет доказать, что они пойдут на казахстанские проекты, сообщил РИА Новости заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД) - центрального депозитария в России. Euroclear тогда заблокировал счет НРД, на котором были в том числе средства Евразийского банка развития на сумму 733 миллиона долларов, принадлежащие Казахстану. "Порядка 120 миллионов долларов еще не разблокированы, потому что они содержатся в ценных бумагах. В 2026 году надо будет доказать, что эти 120 миллионов долларов ЕАБР тоже направит на казахстанские проекты. Тем самым минфин как крупнейший акционер Евразийского банка развития добился разблокировки этих средств", - сказал Кенбеил. Национальный расчетный депозитарий (НРД) - российская небанковская кредитная организация, центральный депозитарий России, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Входит в группу Московской биржи и специализируется на предоставлении депозитарных, расчётных банковских и сопутствующих им услуг участникам финансового рынка. Euroclear - одна из крупнейших международных расчетно-клиринговых организаций, специализируется на обслуживании транзакций с ценными бумагами. Основная деятельность - сопровождение безналичных сделок с ценными бумагами, которые совершаются на фондовых рынках, а также расчет по сделкам и обслуживание и хранение этих ценных бумаг в депозитариях. Компания предоставляет финансовые услуги в десятках стран по всему миру. ЕАБР многосторонний банк развития, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности. Страны-участницы ЕАБР - Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Россия. Создан в 2006 году. Штаб-квартира банка находится в Алма-Ате.

