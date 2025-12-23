Более 4 тысяч большегрузов въехали в Россию с упрощенным оформлением

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Более 4 тысяч большегрузов с конца октября этого года въехало в Россию из Казахстана с упрощенным оформлением, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ. Там указали, что таможенные органы РФ обеспечивают исполнение указа президента, который был подписан 24 октября 2025 года, об упрощенном оформлении импортных грузов на границе с Казахстаном. "Правительством принимаются меры для борьбы с "серым" импортом. ФТС России напоминает, что в соответствии с указом президента РФ № 778 (с изм. от 09.12.2025) до 25 декабря включительно разрешен ввоз товаров в РФ автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии без документов с подтверждением их статуса товаров ЕАЭС и без маркировки. При этом получатель обязуется в установленные сроки задекларировать товар. По такому принципу по состоянию на 22 декабря границу пересекли уже 4053 большегрузов", - говорится в сообщении. "Серый" импорт — это репутационные и финансовые риски, невозможность законно реализовывать товар на территории РФ, и для потребителя "серая схема" означает отсутствие возможности претендовать на гарантийный срок обслуживания приобретенного товара", - разъяснила ведущий специалист ВЭД первой категории АО "ВЭД Агент" Диана Горбач. "Стоит принять во внимание, что один из основных рынков сбыта товара — интернет-магазины — всё более пристально следят за товарами, размещёнными на их платформах. Ужесточаются требования к товарам, подлежащим обязательной сертификации и маркировке, не оставляя места нелегально ввезённому товару", - отметила эксперт. Горбач также прокомментировала указ президента России об упрощённом ввозе товаров из Казахстана и Киргизии, который был продлен до 25 декабря 2025 года. "Государство идёт на уступки, предоставляя возможность плавно и безболезненно переориентировать бизнес в сторону обеления и легализации", - сказала эксперт. Президент России Владимир Путин в октябре подписал указ, разрешающий до 10 декабря ввоз товаров в РФ автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии без документов с подтверждением их статуса как товаров ЕАЭС и без маркировки, предусмотренной союзом при ряде условий. Позднее он был продлен до 25 декабря. Получателями товаров являются российские юрлица, у перевозчика должно быть уведомление от получателя товаров в таможенный орган РФ в простой письменной форме об обязательстве задекларировать товар в соответствии с действующим законодательством в таможенной сфере.
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Более 4 тысяч большегрузов с конца октября этого года въехало в Россию из Казахстана с упрощенным оформлением, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.
Там указали, что таможенные органы РФ обеспечивают исполнение указа президента, который был подписан 24 октября 2025 года, об упрощенном оформлении импортных грузов на границе с Казахстаном.
"Правительством принимаются меры для борьбы с "серым" импортом. ФТС России напоминает, что в соответствии с указом президента РФ № 778 (с изм. от 09.12.2025) до 25 декабря включительно разрешен ввоз товаров в РФ автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии без документов с подтверждением их статуса товаров ЕАЭС и без маркировки. При этом получатель обязуется в установленные сроки задекларировать товар. По такому принципу по состоянию на 22 декабря границу пересекли уже 4053 большегрузов", - говорится в сообщении.
"Серый" импорт — это репутационные и финансовые риски, невозможность законно реализовывать товар на территории РФ, и для потребителя "серая схема" означает отсутствие возможности претендовать на гарантийный срок обслуживания приобретенного товара", - разъяснила ведущий специалист ВЭД первой категории АО "ВЭД Агент" Диана Горбач.
"Стоит принять во внимание, что один из основных рынков сбыта товара — интернет-магазины — всё более пристально следят за товарами, размещёнными на их платформах. Ужесточаются требования к товарам, подлежащим обязательной сертификации и маркировке, не оставляя места нелегально ввезённому товару", - отметила эксперт.
Горбач также прокомментировала указ президента России об упрощённом ввозе товаров из Казахстана и Киргизии, который был продлен до 25 декабря 2025 года. "Государство идёт на уступки, предоставляя возможность плавно и безболезненно переориентировать бизнес в сторону обеления и легализации", - сказала эксперт.
Президент России Владимир Путин в октябре подписал указ, разрешающий до 10 декабря ввоз товаров в РФ автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии без документов с подтверждением их статуса как товаров ЕАЭС и без маркировки, предусмотренной союзом при ряде условий. Позднее он был продлен до 25 декабря.
Получателями товаров являются российские юрлица, у перевозчика должно быть уведомление от получателя товаров в таможенный орган РФ в простой письменной форме об обязательстве задекларировать товар в соответствии с действующим законодательством в таможенной сфере.
 
Заголовок открываемого материала