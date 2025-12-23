Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "Транснефти" рассказал о стабильности поставок нефти в России
2025-12-23T10:06+0300
2025-12-23T10:06+0300
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Глава "Транснефти" Николай Токарев заявил, что технологически ничто не угрожает стабильности поставок нефти и нефтепродуктов внутри России и на экспорт: все необходимое для обеспечения работы российских трубопроводов либо производится внутри страны, либо доставляется из дружественных стран. "Транснефть" задолго до введения санкций целенаправленно переходила на отечественную продукцию, в том числе развивая собственное производство, напомнил Токарев. На текущий момент более 96% используемого в трубопроводной системе оборудования – отечественное. "Что касается продукции, которая не производится в России, то удалось наладить ее доставку из дружественных стран или по параллельному импорту. Получается дольше и дороже, но проблем в обеспечении трубопроводов необходимым оборудованием и материалами нет. Технологически ничто не угрожает стабильности поставок нефти и нефтепродуктов", - сказал Токарев в интервью корпоративному изданию "Трубопроводный транспорт нефти". Он отметил, что компания полностью и в срок, а нередко и досрочно выполняет все поставленные задачи и обеспечивает надежный бесперебойный процесс транспортировки нефти как на экспорт, так и на внутренний рынок. "Когда мы начинали работу по импортозамещению, скептики ставили под сомнение ее необходимость. Но компании удалось приступить к выпуску продукции, в том числе и для сторонних заказчиков, которая раньше не производилась в России, - подчеркнул Токарев. Например, для РЖД конструкторы компании уже создали четыре типа двигателей для грузового и пассажирского транспорта: тяговый асинхронный (ТАД 430) для грузового тепловоза, для высокоскоростного поезда, который будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, для электропоездов "Ласточка" и "Финист". Они будут выпускаться на заводе "РЭД".
нефть, россия, москва, санкт-петербург, николай токарев, транснефть, ржд
© РИА Новости . Борис Бабанов
Добыча нефти
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Глава "Транснефти" Николай Токарев заявил, что технологически ничто не угрожает стабильности поставок нефти и нефтепродуктов внутри России и на экспорт: все необходимое для обеспечения работы российских трубопроводов либо производится внутри страны, либо доставляется из дружественных стран.
"Транснефть" задолго до введения санкций целенаправленно переходила на отечественную продукцию, в том числе развивая собственное производство, напомнил Токарев. На текущий момент более 96% используемого в трубопроводной системе оборудования – отечественное.
Россия за 11 месяцев сократила поставки нефти в Китай на 7,6 процента
20 декабря, 14:59
20 декабря, 14:59
"Что касается продукции, которая не производится в России, то удалось наладить ее доставку из дружественных стран или по параллельному импорту. Получается дольше и дороже, но проблем в обеспечении трубопроводов необходимым оборудованием и материалами нет. Технологически ничто не угрожает стабильности поставок нефти и нефтепродуктов", - сказал Токарев в интервью корпоративному изданию "Трубопроводный транспорт нефти".
Он отметил, что компания полностью и в срок, а нередко и досрочно выполняет все поставленные задачи и обеспечивает надежный бесперебойный процесс транспортировки нефти как на экспорт, так и на внутренний рынок.
"Когда мы начинали работу по импортозамещению, скептики ставили под сомнение ее необходимость. Но компании удалось приступить к выпуску продукции, в том числе и для сторонних заказчиков, которая раньше не производилась в России, - подчеркнул Токарев.
Например, для РЖД конструкторы компании уже создали четыре типа двигателей для грузового и пассажирского транспорта: тяговый асинхронный (ТАД 430) для грузового тепловоза, для высокоскоростного поезда, который будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, для электропоездов "Ласточка" и "Финист". Они будут выпускаться на заводе "РЭД".
"Транснефть" ждет роста прокачки нефти через КТК в 2025 году
