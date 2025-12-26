Россия перестала быть мировой бензоколонкой, заявил Потанин

https://1prime.ru/20251226/potanin-865942361.html

Россия уже давно перестала быть "мировой бензоколонкой", заявил президент компаний "Норникель" и "Интеррос" Владимир Потанин.

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Россия уже давно перестала быть "мировой бензоколонкой", заявил президент компаний "Норникель" и "Интеррос" Владимир Потанин. "Раньше курс рубля очень сильно коррелировал с ценой на нефть. Прямо вот был совсем. Сейчас он отвязался от нефти. И это хорошо. Это подтверждает тезис о том, что наша страна уже давно перестала быть мировой бензоколонкой, а становится более высокотехнологичной, не только на энергетические ресурсы ориентированной страной", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Замглавы МИД РФ Александр Панкин в июне заявил, что Россия не является "бензоколонкой", как однажды неудачно заявили в Вашингтоне, Москва - крупный игрок в мировой энергетике.

2025

