Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия перестала быть мировой бензоколонкой, заявил Потанин - 26.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251226/potanin-865942361.html
Россия перестала быть мировой бензоколонкой, заявил Потанин
Россия перестала быть мировой бензоколонкой, заявил Потанин - 26.12.2025, ПРАЙМ
Россия перестала быть мировой бензоколонкой, заявил Потанин
Россия уже давно перестала быть "мировой бензоколонкой", заявил президент компаний "Норникель" и "Интеррос" Владимир Потанин. | 26.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-26T13:05+0300
2025-12-26T13:05+0300
экономика
нефть
россия
вашингтон
москва
владимир потанин
норникель
интеррос
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865942193_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_1314d4012c1cb199572adc254663b98f.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Россия уже давно перестала быть "мировой бензоколонкой", заявил президент компаний "Норникель" и "Интеррос" Владимир Потанин. "Раньше курс рубля очень сильно коррелировал с ценой на нефть. Прямо вот был совсем. Сейчас он отвязался от нефти. И это хорошо. Это подтверждает тезис о том, что наша страна уже давно перестала быть мировой бензоколонкой, а становится более высокотехнологичной, не только на энергетические ресурсы ориентированной страной", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Замглавы МИД РФ Александр Панкин в июне заявил, что Россия не является "бензоколонкой", как однажды неудачно заявили в Вашингтоне, Москва - крупный игрок в мировой энергетике.
https://1prime.ru/20251226/potanin-865936405.html
вашингтон
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865942193_165:0:2725:1920_1920x0_80_0_0_cc79d38660cc9ebd303e5d6f140dbd0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, вашингтон, москва, владимир потанин, норникель, интеррос, мид рф
Экономика, Нефть, РОССИЯ, ВАШИНГТОН, МОСКВА, Владимир Потанин, Норникель, Интеррос, МИД РФ
13:05 26.12.2025
 
Россия перестала быть мировой бензоколонкой, заявил Потанин

Потанин: Россия уже давно перестала быть мировой бензоколонкой

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Потанин
Владимир Потанин - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Владимир Потанин. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Россия уже давно перестала быть "мировой бензоколонкой", заявил президент компаний "Норникель" и "Интеррос" Владимир Потанин.
"Раньше курс рубля очень сильно коррелировал с ценой на нефть. Прямо вот был совсем. Сейчас он отвязался от нефти. И это хорошо. Это подтверждает тезис о том, что наша страна уже давно перестала быть мировой бензоколонкой, а становится более высокотехнологичной, не только на энергетические ресурсы ориентированной страной", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Замглавы МИД РФ Александр Панкин в июне заявил, что Россия не является "бензоколонкой", как однажды неудачно заявили в Вашингтоне, Москва - крупный игрок в мировой энергетике.
Владимир Потанин - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Потанин оценил текущий год для российского бизнеса
10:39
 
ЭкономикаНефтьРОССИЯВАШИНГТОНМОСКВАВладимир ПотанинНорникельИнтерросМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала