Американский инвестор выразил интерес к международным активам "Лукойла"
Американский инвестор выразил интерес к международным активам "Лукойла" - 28.12.2025, ПРАЙМ
Американский инвестор выразил интерес к международным активам "Лукойла"
28.12.2025
ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости выразил интерес к международным активам российской нефтегазовой компании "Лукойл".
"Мне было бы интересно (их - ред.) изучить. Я не хочу ничего покупать вслепую, но мне определенно было бы интересно и это зависело бы от цены", - ответил Роджерс на вопрос об интересе к международным активам "Лукойла".
США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. Минфин США в декабре выдал генеральную лицензию, которой разрешил операции с "Лукойлом", необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами РФ, до 29 апреля 2026 года.
Американский инвестор выразил интерес к международным активам "Лукойла"
Американский инвестор Джим Роджерс выразил интерес к международным активам "Лукойла"
