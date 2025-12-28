Американский инвестор выразил интерес к международным активам "Лукойла"

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251228/investor-865986498.html
Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости выразил интерес к международным активам российской нефтегазовой компании "Лукойл".
2025-12-28T05:31+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865986498.jpg?1766889116
ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости выразил интерес к международным активам российской нефтегазовой компании "Лукойл". "Мне было бы интересно (их - ред.) изучить. Я не хочу ничего покупать вслепую, но мне определенно было бы интересно и это зависело бы от цены", - ответил Роджерс на вопрос об интересе к международным активам "Лукойла". США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. Минфин США в декабре выдал генеральную лицензию, которой разрешил операции с "Лукойлом", необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами РФ, до 29 апреля 2026 года.
05:31 28.12.2025
 
ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости выразил интерес к международным активам российской нефтегазовой компании "Лукойл".
"Мне было бы интересно (их - ред.) изучить. Я не хочу ничего покупать вслепую, но мне определенно было бы интересно и это зависело бы от цены", - ответил Роджерс на вопрос об интересе к международным активам "Лукойла".
США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. Минфин США в декабре выдал генеральную лицензию, которой разрешил операции с "Лукойлом", необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами РФ, до 29 апреля 2026 года.
 
