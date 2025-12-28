https://1prime.ru/20251228/investor-865986498.html

Американский инвестор выразил интерес к международным активам "Лукойла"

Американский инвестор выразил интерес к международным активам "Лукойла" - 28.12.2025, ПРАЙМ

Американский инвестор выразил интерес к международным активам "Лукойла"

Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости выразил интерес к международным активам российской нефтегазовой компании "Лукойл". | 28.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-28T05:31+0300

2025-12-28T05:31+0300

2025-12-28T05:31+0300

нефть

энергетика

бизнес

сша

рф

джим роджерс

лукойл

роснефть

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865986498.jpg?1766889116

ВАШИНГТОН, 28 дек - ПРАЙМ. Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости выразил интерес к международным активам российской нефтегазовой компании "Лукойл". "Мне было бы интересно (их - ред.) изучить. Я не хочу ничего покупать вслепую, но мне определенно было бы интересно и это зависело бы от цены", - ответил Роджерс на вопрос об интересе к международным активам "Лукойла". США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. Минфин США в декабре выдал генеральную лицензию, которой разрешил операции с "Лукойлом", необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами РФ, до 29 апреля 2026 года.

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, бизнес, сша, рф, джим роджерс, лукойл, роснефть, минфин сша