В аэропорту Калининграда задерживаются более 20 рейсов
2025-12-29T08:25+0300
КАЛИНИНГРАД, 29 дек – ПРАЙМ. Более 20 рейсов задерживается в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло аэропорта "Храброво". По данным онлайн-табло, на 6.45 (7.45 мск) в понедельник на вылет задерживаются рейсы в Москву, Санкт–Петербург, Екатеринбург и Пермь. На прилет – 13 рейсов из Москвы, Санкт–Петербурга, Екатеринбурга и Перми. ГУ МЧС региона 28 декабря предупредило о том, что на территории Калининградской области сохранится северо-западный ветер 12-17 метров в секунду, на побережье до 20 метров в секунду, но штормовое предупреждение, объявленное накануне, отменено. По данным Telegram–канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", с вечера понедельника и в течение суток вторника северный/северо-западный ветер вновь усилится в порывах до 19-24 метров в секунду на побережье, и до 16-21 метров в секунду в Калининграде и западной, северо-западной части области. Только теперь уже в совокупности с обильными снегопадами.
