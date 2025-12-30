https://1prime.ru/20251230/kaliningrad-866067158.html
В калининградском аэропорту задержали более 20 рейсов
КАЛИНИНГРАД, 30 дек - ПРАЙМ. Более 20 самолетов задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло аэропорта "Храброво". По данным онлайн-табло на 7.10 (8.10 мск) 30 декабря, 10 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Екатеринбург задерживаются на вылет, на прилет - 15 из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, Екатеринбурга и Казани. В понедельник вечером пресс-служба аэропорта "Храброво" сообщила, что неблагоприятные погодные условия в Калининградской области привели к изменениям в расписании движения в аэропорту Калининграда, включая задержки вылетов и отмену рейсов. По информации регионального ГУМЧС, 30 декабря по Калининградской области начиная с 00.00 (01.00 мск) до 03.00 (4.00 мск) ожидается усиление северо-западного ветра до 13-18 метров в секунду. На побережье - до 20-22 метров в секунду. Как информирует Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области", в течение суток вторника ожидаются интенсивные ливневые осадки в виде снега/мокрого снега/крупы преимущественно в западной и центральной части области. В том числе в Калининграде возможно выпадение свыше 20-25 сантиметров снега. При осадках вероятны грозы и шквалистое усиление ветра. Ожидается ухудшение видимости, снежные заносы, гололедица, по области возможна метель. Местами высока вероятность налипания мокрого снега, падения веток и деревьев (особенно у побережья). "Ослабление ветра до слабого/умеренного ожидается в Калининграде и области в ночь на среду, на побережье - утром среды. Заряды снега/мокрого снега/крупы сохранятся в Калининграде и на западе области в среду", - говорится в сообщении.
