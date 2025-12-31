В "Пулково" из-за непогоды задержали 34 рейса

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-31T14:38+0300
2025-12-31T14:38+0300
14:38 31.12.2025
 
© РИА Новости . Игорь РуссакАэропорт "Пулково"
Аэропорт Пулково - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Аэропорт "Пулково". Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Руссак
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек – РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия из-за задержек авиарейсов в аэропорту "Пулково", в настоящее время здесь задержаны 34 рейса на вылет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Пулково в настоящее время задержаны 34 рейса на вылет в Архангельск, Волгоград, Душанбе, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калининград, Курган, Москву, Мурманск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Самару, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Уфу, Худжанд… Причинами задержек стали неблагоприятные метеоусловия и позднее прибытие воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Северо-Западная транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по факту задержек авиарейсов. По данным авиакомпаний, услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами, предоставляются.
Круглосуточно действует мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры, по обращениям пассажиров организованы проверки. Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.
