Отправление десяти поездов ФПК задержится из-за непогоды на Кубани

Отправление десяти поездов ФПК задержится из-за непогоды на Кубани

2026-01-01T18:53+0300

2026-01-01T18:53+0300

2026-01-01T18:53+0300

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Отправление десяти поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) задерживается из-за позднего прибытия составов в связи с непогодой в Краснодарском крае, следует из сообщения компании. Аномальный снегопад и обледенение проводов 31 декабря привели к задержке пассажирских поездов в Краснодарском крае 31 декабря и 1 января. "Из-за позднего прибытия под оборот в связи с аномальными снегопадами и обледенением проводов в Краснодарском крае изменится время отправления следующих поездов", - говорится в сообщении ФПК. Изменения в графике коснутся следующих поездов: № 542 Москва - Адлер отправлением из Москвы 1 января отправится 1 января не ранее 19.30, № 310 Адлер - Воркута отправлением из Адлера 1 января отправится 1 января не ранее 22.00, № 541 Адлер - Москва отправлением из Адлера 1 января отправится 1 января не ранее 22.00, № 501 Адлер - Москва отправлением из Адлера 1 января отправится 1 января не ранее 21.30, № 553 Ставрополь - Адлер отправлением из Ставрополя 1 января отправится 1 января не ранее 21.30. Также перечислены поезда: № 146 Москва - Назрань отправлением из Москвы 1 января отправится 2 января не ранее 1.00, № 297 Москва - Владикавказ отправлением из Москвы 1 января отправится 2 января не ранее 1.00, № 24 Москва - Казань отправлением из Москвы 1 января отправится 2 января не ранее 2.00, № 143 Москва - Кисловодск отправлением из Москвы 2 января отправится 2 января не ранее 13.00, № 83 Москва - Адлер отправлением из Москвы 2 января отправится 2 января не ранее 21.00. "Обо всех изменениях информируем пассажиров по СМС. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - добавляется в сообщении.

