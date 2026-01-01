Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отправление десяти поездов ФПК задержится из-за непогоды на Кубани - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260101/chp-866138516.html
Отправление десяти поездов ФПК задержится из-за непогоды на Кубани
Отправление десяти поездов ФПК задержится из-за непогоды на Кубани - 01.01.2026, ПРАЙМ
Отправление десяти поездов ФПК задержится из-за непогоды на Кубани
Отправление десяти поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) задерживается из-за позднего прибытия составов в связи с непогодой в... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T18:53+0300
2026-01-01T18:53+0300
бизнес
россия
москва
адлер
краснодарский край
ржд
федеральная пассажирская компания
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862474522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85e3eb6fddeaf42b7db841fb0dfaba52.jpg
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Отправление десяти поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) задерживается из-за позднего прибытия составов в связи с непогодой в Краснодарском крае, следует из сообщения компании. Аномальный снегопад и обледенение проводов 31 декабря привели к задержке пассажирских поездов в Краснодарском крае 31 декабря и 1 января. "Из-за позднего прибытия под оборот в связи с аномальными снегопадами и обледенением проводов в Краснодарском крае изменится время отправления следующих поездов", - говорится в сообщении ФПК. Изменения в графике коснутся следующих поездов: № 542 Москва - Адлер отправлением из Москвы 1 января отправится 1 января не ранее 19.30, № 310 Адлер - Воркута отправлением из Адлера 1 января отправится 1 января не ранее 22.00, № 541 Адлер - Москва отправлением из Адлера 1 января отправится 1 января не ранее 22.00, № 501 Адлер - Москва отправлением из Адлера 1 января отправится 1 января не ранее 21.30, № 553 Ставрополь - Адлер отправлением из Ставрополя 1 января отправится 1 января не ранее 21.30. Также перечислены поезда: № 146 Москва - Назрань отправлением из Москвы 1 января отправится 2 января не ранее 1.00, № 297 Москва - Владикавказ отправлением из Москвы 1 января отправится 2 января не ранее 1.00, № 24 Москва - Казань отправлением из Москвы 1 января отправится 2 января не ранее 2.00, № 143 Москва - Кисловодск отправлением из Москвы 2 января отправится 2 января не ранее 13.00, № 83 Москва - Адлер отправлением из Москвы 2 января отправится 2 января не ранее 21.00. "Обо всех изменениях информируем пассажиров по СМС. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20251223/sapsan-865845481.html
москва
адлер
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862474522_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f399b23f63c405e90adaa7fc7f969310.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, адлер, краснодарский край, ржд, федеральная пассажирская компания
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, АДЛЕР, Краснодарский край, РЖД, Федеральная пассажирская компания
18:53 01.01.2026
 
Отправление десяти поездов ФПК задержится из-за непогоды на Кубани

Отправление десяти поездов ФПК задерживается из-за непогоды в Краснодарском крае

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПоезда дальнего следования на железнодорожном вокзале
Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Отправление десяти поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) задерживается из-за позднего прибытия составов в связи с непогодой в Краснодарском крае, следует из сообщения компании.
Аномальный снегопад и обледенение проводов 31 декабря привели к задержке пассажирских поездов в Краснодарском крае 31 декабря и 1 января.
"Из-за позднего прибытия под оборот в связи с аномальными снегопадами и обледенением проводов в Краснодарском крае изменится время отправления следующих поездов", - говорится в сообщении ФПК.
Изменения в графике коснутся следующих поездов: № 542 Москва - Адлер отправлением из Москвы 1 января отправится 1 января не ранее 19.30, № 310 Адлер - Воркута отправлением из Адлера 1 января отправится 1 января не ранее 22.00, № 541 Адлер - Москва отправлением из Адлера 1 января отправится 1 января не ранее 22.00, № 501 Адлер - Москва отправлением из Адлера 1 января отправится 1 января не ранее 21.30, № 553 Ставрополь - Адлер отправлением из Ставрополя 1 января отправится 1 января не ранее 21.30.
Также перечислены поезда: № 146 Москва - Назрань отправлением из Москвы 1 января отправится 2 января не ранее 1.00, № 297 Москва - Владикавказ отправлением из Москвы 1 января отправится 2 января не ранее 1.00, № 24 Москва - Казань отправлением из Москвы 1 января отправится 2 января не ранее 2.00, № 143 Москва - Кисловодск отправлением из Москвы 2 января отправится 2 января не ранее 13.00, № 83 Москва - Адлер отправлением из Москвы 2 января отправится 2 января не ранее 21.00.
"Обо всех изменениях информируем пассажиров по СМС. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - добавляется в сообщении.
Скоростной поезд Сапсан - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
РЖД продлили курсирование дополнительных "Сапсанов" до 11 января
23 декабря 2025, 17:14
 
БизнесРОССИЯМОСКВААДЛЕРКраснодарский крайРЖДФедеральная пассажирская компания
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала