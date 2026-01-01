https://1prime.ru/20260101/kazahstan-866122346.html

Казахстан ввел запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС

2026-01-01T00:24+0300

АСТАНА, 1 янв - ПРАЙМ. Казахстан с 1 января вводит запрет на полгода на вывоз за пределы стран Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) ряда нефтепродуктов, в том числе авиакеросинов и дизельного топлива, для предотвращения их дефицита в стране, следует из приказа министерства энергетики республики. "Вводится запрет сроком на шесть месяцев на период с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года на вывоз из Казахстана за пределы таможенной территории ЕАЭС: легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного", - говорится в тексте приказа ведомства. Кроме того, запрещается вывозить автомобильным транспортом, в том числе в государства ЕАЭС, бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов до 20 мая 2026 года. Под исключение попали смазочные масла и топливо в баках автомобилей от завода-изготовителя. Экспорт нефтепродуктов железнодорожным транспортом также попал под ограничения, кроме вывоза бензина по утвержденным планам и гуманитарных поставок. Ранее в министерстве энергетики Казахстана пояснили, что меры по запрету на экспорт нефтепродуктов направлены на предотвращение дефицита горюче-смазочных материалов (ГСМ) на внутреннем рынке. В январе 2025 года минэнерго отказалось от государственного регулирования цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) путем создания рыночного баланса спроса и предложения. Отмечалось, что цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане остаются одними из самых низких в мире, что приводит к значительному ценовому разрыву с соседними странами. Двадцать второго октября 2025 года вице-премьер национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что Казахстан должен уменьшать разницу в цене нефтепродуктов с соседними странами. Он отметил, что пока сложно использовать тот фактор, что Казахстан - нефтедобывающая страна и может себя обеспечить нефтепродуктами, поскольку перед соседними странами у Астаны есть обязательства и нет таможенных границ. При этом, по словам Жумангарина, сопредельные с Казахстаном страны цены на ГСМ не регулируют. Шестнадцатого октября 2025 года правительство Казахстана ввело мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Это стало одной из мер кабмина для исполнения поручения президента Касым-Жомарта Токаева об упорядочении хода реализации программы экономических реформ в интересах граждан.

