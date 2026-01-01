https://1prime.ru/20260101/medvedev-866133512.html

Возмездие за удары в Херсонской области неминуемо, заявил Медведев

Возмездие за удары в Херсонской области неминуемо, заявил Медведев

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Беспощадное возмездие за удары по мирным людям в Херсонской области в новогоднюю ночь неминуемо, оно скоро настигнет виновных в ходе наступления ВС РФ, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ. "Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение действиям этих бандеровских подонков. Годится для этого только беспощадный язык возмездия. Неминуемого и скорого в ходе наступления нашей Армии", - заявил Медведев. Он подчеркнул, что возмездие должно затронуть и исполнителей этого теракта, и их командиров. "Хватит церемониться. Бандеровских ублюдков надо резать, как больных свиней. Где бы они ни находились: в смердящей Украине, в Европе или на морских курортах. Как сказал в своем великом стихотворении Константин Симонов: "Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!" - заявил зампред Совбеза.

