Состояние богатейших бизнесменов России выросло на 18 миллиардов долларов

BBI: состояние богатейших бизнесменов из России в 2025 году выросло на $18,3 миллиарда
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России в 2025 году увеличилось на 18,378 миллиарда долларов, а больше всех прибавил сохранивший шестую позицию Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние поднялось на 6,04 миллиарда долларов - до 19,3 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 20 граждан России, а их общее состояние на 2 января составляет 299,27 миллиарда долларов.
На первом месте, как и ранее, один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние при этом снизилось на 1,44 миллиарда долларов - до 26,4 миллиарда. На втором месте остался основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал увеличился на 3,02 миллиарда долларов - до 26,3 миллиарда.
Тройку лидеров замыкает бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который за 2025 год сократил состояние на 2,08 миллиарда долларов - до 23,7 миллиарда.
На четвертое место с пятого поднялся совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, который увеличил состояние на 1,35 долларов - до 23,7 миллиарда. На пятую строчку с четвертой опустился совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние снизилось на 2,72 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 22,6 миллиарда.
Седьмое место принадлежит бывшему бенефициару компаний "Еврохим" и СУЭК Андрею Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), его состояние уменьшилось на 1,27 миллиарда долларов - до 18,9 миллиарда.
Восьмое место сохранил Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 1,7 миллиарда долларов - до 16,6 миллиарда. На девятое место перешел с одиннадцатого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров - его капитал вырос на 3,38 миллиарда долларов, до 14,4 миллиарда.
Десятая позиция принадлежит совладельцу "Новатэка" и "Сибура" Геннадию Тимченко, состояние которого выросло на 3,29 миллиарда долларов - до 14,3 миллиарда.
При этом состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким (19-е место) выросло на 515 миллионов долларов - до 7,89 миллиарда.