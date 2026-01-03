Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дипломат раскрыл, что началось в США после атаки на Венесуэлу - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/ssha-866182139.html
Дипломат раскрыл, что началось в США после атаки на Венесуэлу
Дипломат раскрыл, что началось в США после атаки на Венесуэлу - 03.01.2026, ПРАЙМ
Дипломат раскрыл, что началось в США после атаки на Венесуэлу
Акции нефтяных компаний США поднялись после нападения на Венесуэлу, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети X. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T16:00+0300
2026-01-03T16:00+0300
нефть
мировая экономика
венесуэла
сша
дональд трамп
николас мадуро
chevron
conocophillips
cbs
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176885_0:347:900:853_1920x0_80_0_0_8e7f01f25561093943e3b4d41b6b0e34.jpg
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Акции нефтяных компаний США поднялись после нападения на Венесуэлу, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети X."После операции США в Венесуэле стоимость акций ExxonMobil, ConocoPhillips и Chevron поднялись на 2-3 процента. Самое подходящее время для покупки акций американских нефтяных компаний", — написал он.В субботу в столице страны Каракасе прогремели взрывы. По словам местных жителей, они звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом республики Николасом Мадуро.Позже Трамп заявил, что Мадуро вместе с женой захватили и вывезли из страны.
https://1prime.ru/20260103/venesuela-866182003.html
https://1prime.ru/20260103/odessa-866181722.html
венесуэла
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176885_0:263:900:938_1920x0_80_0_0_2cbaa569af3df46140a6bbc101d51d2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, венесуэла, сша, дональд трамп, николас мадуро, chevron, conocophillips, cbs
Нефть, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Chevron, ConocoPhillips, CBS
16:00 03.01.2026
 
Дипломат раскрыл, что началось в США после атаки на Венесуэлу

Дипломат Прауд: акции нефтяных компаний США подорожали после атаки на Венесуэлу

© Фото : соцсетиАтака США на Каракасе
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Атака США на Каракасе. Архивное фото
© Фото : соцсети
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Акции нефтяных компаний США поднялись после нападения на Венесуэлу, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети X.
"После операции США в Венесуэле стоимость акций ExxonMobil, ConocoPhillips и Chevron поднялись на 2-3 процента. Самое подходящее время для покупки акций американских нефтяных компаний", — написал он.
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
СМИ назвали причину нападения США на Венесуэлу
15:39
В субботу в столице страны Каракасе прогремели взрывы. По словам местных жителей, они звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом республики Николасом Мадуро.
Позже Трамп заявил, что Мадуро вместе с женой захватили и вывезли из страны.
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Происходящее в Одессе вызвало переполох в США
15:38
 
НефтьМировая экономикаВЕНЕСУЭЛАСШАДональд ТрампНиколас МадуроChevronConocoPhillipsCBS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала