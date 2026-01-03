https://1prime.ru/20260103/ssha-866182139.html
Дипломат раскрыл, что началось в США после атаки на Венесуэлу
Дипломат раскрыл, что началось в США после атаки на Венесуэлу
нефть
мировая экономика
венесуэла
сша
дональд трамп
николас мадуро
chevron
conocophillips
cbs
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Акции нефтяных компаний США поднялись после нападения на Венесуэлу, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети X."После операции США в Венесуэле стоимость акций ExxonMobil, ConocoPhillips и Chevron поднялись на 2-3 процента. Самое подходящее время для покупки акций американских нефтяных компаний", — написал он.В субботу в столице страны Каракасе прогремели взрывы. По словам местных жителей, они звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом республики Николасом Мадуро.Позже Трамп заявил, что Мадуро вместе с женой захватили и вывезли из страны.
