Дипломат раскрыл, что началось в США после атаки на Венесуэлу

МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Акции нефтяных компаний США поднялись после нападения на Венесуэлу, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети X."После операции США в Венесуэле стоимость акций ExxonMobil, ConocoPhillips и Chevron поднялись на 2-3 процента. Самое подходящее время для покупки акций американских нефтяных компаний", — написал он.В субботу в столице страны Каракасе прогремели взрывы. По словам местных жителей, они звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом республики Николасом Мадуро.Позже Трамп заявил, что Мадуро вместе с женой захватили и вывезли из страны.

