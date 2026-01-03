https://1prime.ru/20260103/venesuela-866178246.html

США нанесли удары по зданию парламента Венесуэлы

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что по подтвержденной информации США нанесли удары по целому ряду объектов в Венесуэле, в том числе по зданию местного

КАРАКАС, 3 янв – ПРАЙМ. Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что по подтвержденной информации США нанесли удары по целому ряду объектов в Венесуэле, в том числе по зданию местного парламента. "Дворец федеральной законодательной власти в Каракасе подвергся бомбардировке", - следует из сообщения колумбийского лидера в X. Также в опубликованном Петро списке фигурируют различные военные объекты на территории Венесуэлы.

