США нанесли удары по зданию парламента Венесуэлы - 03.01.2026, ПРАЙМ
США нанесли удары по зданию парламента Венесуэлы
2026-01-03T14:33+0300
2026-01-03T14:33+0300
КАРАКАС, 3 янв – ПРАЙМ. Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что по подтвержденной информации США нанесли удары по целому ряду объектов в Венесуэле, в том числе по зданию местного парламента. "Дворец федеральной законодательной власти в Каракасе подвергся бомбардировке", - следует из сообщения колумбийского лидера в X. Также в опубликованном Петро списке фигурируют различные военные объекты на территории Венесуэлы.
14:33 03.01.2026
 
США нанесли удары по зданию парламента Венесуэлы

Президент Колумбии Петро: США нанесли удары по зданию парламента Венесуэлы

КАРАКАС, 3 янв – ПРАЙМ. Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что по подтвержденной информации США нанесли удары по целому ряду объектов в Венесуэле, в том числе по зданию местного парламента.
"Дворец федеральной законодательной власти в Каракасе подвергся бомбардировке", - следует из сообщения колумбийского лидера в X.
Также в опубликованном Петро списке фигурируют различные военные объекты на территории Венесуэлы.
 
