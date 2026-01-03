https://1prime.ru/20260103/venesuela-866178491.html
Президент Колумбии опубликовал список атакованных объектов в Венесуэле
Президент Колумбии опубликовал список атакованных объектов в Венесуэле - 03.01.2026, ПРАЙМ
Президент Колумбии опубликовал список атакованных объектов в Венесуэле
Президент Колумбии Густаво Петро опубликовал в X список атакованных объектов в Венесуэле, среди них законодательный дворец в Каракасе, вертолетная база, база... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T14:39+0300
2026-01-03T14:39+0300
2026-01-03T14:39+0300
нефть
общество
венесуэла
колумбия
сша
дональд трамп
николас мадуро
cbs
f-16
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176841_0:58:476:326_1920x0_80_0_0_3a14b0d5fb175dfe76e57631feafa129.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Президент Колумбии Густаво Петро опубликовал в X список атакованных объектов в Венесуэле, среди них законодательный дворец в Каракасе, вертолетная база, база истребителей F-16. Согласно списку, который публикует Петро, бомбардировке подвергся Федеральный законодательный дворец в Каракасе, аэропорт Хатильо, база истребителей F-16 N3 в Баркисимето, частный аэропорт в Чаральяве, а также вертолетная база Игероте. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
венесуэла
колумбия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176841_0:14:476:371_1920x0_80_0_0_25f48089e6b0a25ee19d93cd61d8d633.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, общество , венесуэла, колумбия, сша, дональд трамп, николас мадуро, cbs, f-16
Нефть, Общество , ВЕНЕСУЭЛА, КОЛУМБИЯ, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, CBS, F-16
Президент Колумбии опубликовал список атакованных объектов в Венесуэле
Президент Колумбии Густаво Петро опубликовал список атакованных США в Венесуэле объектов