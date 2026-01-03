Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Колумбии опубликовал список атакованных объектов в Венесуэле - 03.01.2026, ПРАЙМ
Президент Колумбии опубликовал список атакованных объектов в Венесуэле
Президент Колумбии опубликовал список атакованных объектов в Венесуэле - 03.01.2026, ПРАЙМ
Президент Колумбии опубликовал список атакованных объектов в Венесуэле
Президент Колумбии Густаво Петро опубликовал в X список атакованных объектов в Венесуэле, среди них законодательный дворец в Каракасе, вертолетная база, база... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T14:39+0300
2026-01-03T14:39+0300
нефть
общество
венесуэла
колумбия
сша
дональд трамп
николас мадуро
cbs
f-16
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Президент Колумбии Густаво Петро опубликовал в X список атакованных объектов в Венесуэле, среди них законодательный дворец в Каракасе, вертолетная база, база истребителей F-16. Согласно списку, который публикует Петро, бомбардировке подвергся Федеральный законодательный дворец в Каракасе, аэропорт Хатильо, база истребителей F-16 N3 в Баркисимето, частный аэропорт в Чаральяве, а также вертолетная база Игероте. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
венесуэла
колумбия
сша
нефть, общество , венесуэла, колумбия, сша, дональд трамп, николас мадуро, cbs, f-16
Нефть, Общество , ВЕНЕСУЭЛА, КОЛУМБИЯ, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, CBS, F-16
14:39 03.01.2026
 
Президент Колумбии опубликовал список атакованных объектов в Венесуэле

Президент Колумбии Густаво Петро опубликовал список атакованных США в Венесуэле объектов

© Фото : РИА НовостиАтака США на Каракасе
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Атака США на Каракасе
© Фото : РИА Новости
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Президент Колумбии Густаво Петро опубликовал в X список атакованных объектов в Венесуэле, среди них законодательный дворец в Каракасе, вертолетная база, база истребителей F-16.
Согласно списку, который публикует Петро, бомбардировке подвергся Федеральный законодательный дворец в Каракасе, аэропорт Хатильо, база истребителей F-16 N3 в Баркисимето, частный аэропорт в Чаральяве, а также вертолетная база Игероте.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
 
НефтьОбществоВЕНЕСУЭЛАКОЛУМБИЯСШАДональд ТрампНиколас МадуроCBSF-16
 
 
