Акции Chevron и ConocoPhillips подорожали более чем на семь процентов

Акции Chevron и ConocoPhillips подорожали более чем на семь процентов

05.01.2026

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Акции американских нефтегазовых компаний Chevron и ConocoPhillips поднимаются в цене на предторгах понедельника более чем на 7% после событий в Венесуэле, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.35 мск акции Chevron и ConocoPhillips дорожают на 7,74% (до 167,7 доллара) и на 7,11% (до 103,58 доллара) относительно предыдущего закрытия. При этом бумаги американского нефтегазового гиганта Exxon Mobil увеличиваются цене на 4,06% относительно предыдущего закрытия, до 127,63 доллара. Президент США Дональд Трамп заявил 3 января, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы подразделения Delta Force. Затем, в понедельник, Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны. При этом Франсиско Мональди из Института государственной политики Бейкера при Университете Райса подсчитал, что восстановление инфраструктуры до уровня, достаточного для возвращения добычи нефти в Венесуэле к пиковым показателям 1970-х годов, потребует от Chevron, Exxon Mobil и ConocoPhillips по 10 миллиардов долларов в год в течение следующего десятилетия. Его слова передало агентство Блумберг. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах. Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Работает в 13 странах. ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас - одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Основана в 1999 году путем слияния компаний Exxon и Mobil. Работает в более чем 56 странах, штат составляет 61 тысячу человек.

