СМИ: США не вели с нефтяными корпорациями диалог о работе в Венесуэле

СМИ: США не вели с нефтяными корпорациями диалог о работе в Венесуэле

2026-01-05T21:58+0300

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа не вела с нефтяными корпорациями Exxon Mobil, ConocoPhillips и Chevron диалог об их работе в Венесуэле ни до, ни после задержания президента страны Николаса Мадуро американскими войсками, передает агентство Рейтер со ссылкой на четырех осведомленных руководителей нефтяной отрасли. Агентство при этом отмечает, что в минувшее воскресенье Трамп заявил, что говорил с руководителями американских нефтяных корпораций об инвестировании в экономику Венесуэлы и до, и после задержания Мадуро. "Никто из сотрудников этих трех компаний до настоящего момента не вел переговоров с Белым домом о работе в Венесуэле ни до, ни после захвата (Мадуро - ред.)", - цитирует агентство один из источников. Другие источники добавили, что упомянутые корпорации не были уведомлены о плане задержания Мадуро и не вели переговоров об инвестициях в экономику Венесуэлы в властями США. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

