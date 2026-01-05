СМИ: США не вели с нефтяными корпорациями диалог о работе в Венесуэле
Reuters: Трамп не вел с нефтяными корпорациями переговоры о работе в Венесуэле
Флаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа не вела с нефтяными корпорациями Exxon Mobil, ConocoPhillips и Chevron диалог об их работе в Венесуэле ни до, ни после задержания президента страны Николаса Мадуро американскими войсками, передает агентство Рейтер со ссылкой на четырех осведомленных руководителей нефтяной отрасли.
"Никто из сотрудников этих трех компаний до настоящего момента не вел переговоров с Белым домом о работе в Венесуэле ни до, ни после захвата (Мадуро - ред.)", - цитирует агентство один из источников.
Другие источники добавили, что упомянутые корпорации не были уведомлены о плане задержания Мадуро и не вели переговоров об инвестициях в экономику Венесуэлы в властями США.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.