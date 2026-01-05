Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
NYT: план Трампа по Венесуэле потребует значительных вложений - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260105/tramp-866233014.html
NYT: план Трампа по Венесуэле потребует значительных вложений
NYT: план Трампа по Венесуэле потребует значительных вложений - 05.01.2026, ПРАЙМ
NYT: план Трампа по Венесуэле потребует значительных вложений
План президента США Дональда Трампа привлечь американские нефтяные компании к восстановлению нефтяной отрасли Венесуэлы, обладающей одними из крупнейших в мире... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T22:36+0300
2026-01-05T22:36+0300
нефть
мировая экономика
сша
венесуэла
ирак
дональд трамп
марко рубио
chevron
new york times
conocophillips
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_034de74fa4905525aa19a529323d8cc7.jpg
ВАШИНГТОН, 5 янв — ПРАЙМ. План президента США Дональда Трампа привлечь американские нефтяные компании к восстановлению нефтяной отрасли Венесуэлы, обладающей одними из крупнейших в мире запасов нефти, столкнётся с серьёзными трудностями и потребует значительных вложений и времени, пишет газета New York Times. По данным издания, отрасль переживает последствия многолетнего недоинвестирования, политической нестабильности и санкций США, которые серьёзно ограничили экспорт. Несмотря на заявления Трампа о готовности компаний "вложить миллиарды и восстановить инфраструктуру", производственный потенциал страны остаётся сильно ослабленным. Бывший руководитель проектов Chevron в Венесуэле Али Мошири считает, что при благоприятных условиях добычу можно увеличить до 1,5 миллиона баррелей в сутки в течение 18 месяцев, что потребует до 7 миллиарда долларов. Однако, по его словам, дальнейшее восстановление займёт годы из-за изношенности инфраструктуры и необходимости заново выстраивать договорные и юридические механизмы. Санкции США продолжают действовать и будут использоваться как рычаг давления до проведения политических изменений, заявил госсекретарь США Марко Рубио. В результате регулярно экспортировать нефть сейчас фактически способна только Chevron, обладающая специальной лицензией. Другие крупные американские компании, включая ExxonMobil и ConocoPhillips, ранее покинули страну после частичной национализации активов и годами пытаются добиться компенсаций, отмечает издание. Аналитики сравнивают возможное восстановление отрасли с ситуацией в Ираке, где перезапуск добычи занял длительное время. По словам Мошири, приток более масштабных инвестиций возможен лишь при стабилизации политической ситуации и смягчении санкций. "Единственный реальный двигатель восстановления экономики сейчас — инвестиции в нефтяной сектор", — приводит его слова газета.
https://1prime.ru/20260105/venesuela-866232091.html
сша
венесуэла
ирак
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_f1f11651c33f0e4f1aed8ea60478064d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, сша, венесуэла, ирак, дональд трамп, марко рубио, chevron, new york times, conocophillips
Нефть, Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, ИРАК, Дональд Трамп, Марко Рубио, Chevron, New York Times, ConocoPhillips
22:36 05.01.2026
 
NYT: план Трампа по Венесуэле потребует значительных вложений

NYT: план Трампа по восстановлению нефтяной отрасли Венесуэлы потребует денег и времени

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 5 янв — ПРАЙМ. План президента США Дональда Трампа привлечь американские нефтяные компании к восстановлению нефтяной отрасли Венесуэлы, обладающей одними из крупнейших в мире запасов нефти, столкнётся с серьёзными трудностями и потребует значительных вложений и времени, пишет газета New York Times.
По данным издания, отрасль переживает последствия многолетнего недоинвестирования, политической нестабильности и санкций США, которые серьёзно ограничили экспорт. Несмотря на заявления Трампа о готовности компаний "вложить миллиарды и восстановить инфраструктуру", производственный потенциал страны остаётся сильно ослабленным.
Бывший руководитель проектов Chevron в Венесуэле Али Мошири считает, что при благоприятных условиях добычу можно увеличить до 1,5 миллиона баррелей в сутки в течение 18 месяцев, что потребует до 7 миллиарда долларов. Однако, по его словам, дальнейшее восстановление займёт годы из-за изношенности инфраструктуры и необходимости заново выстраивать договорные и юридические механизмы.
Санкции США продолжают действовать и будут использоваться как рычаг давления до проведения политических изменений, заявил госсекретарь США Марко Рубио. В результате регулярно экспортировать нефть сейчас фактически способна только Chevron, обладающая специальной лицензией.
Другие крупные американские компании, включая ExxonMobil и ConocoPhillips, ранее покинули страну после частичной национализации активов и годами пытаются добиться компенсаций, отмечает издание. Аналитики сравнивают возможное восстановление отрасли с ситуацией в Ираке, где перезапуск добычи занял длительное время.
По словам Мошири, приток более масштабных инвестиций возможен лишь при стабилизации политической ситуации и смягчении санкций. "Единственный реальный двигатель восстановления экономики сейчас — инвестиции в нефтяной сектор", — приводит его слова газета.
%Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
В Венесуэле объявили мобилизацию и ввели военный режим
20:19
 
НефтьМировая экономикаСШАВЕНЕСУЭЛАИРАКДональд ТрампМарко РубиоChevronNew York TimesConocoPhillips
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала