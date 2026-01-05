https://1prime.ru/20260105/tramp-866233014.html

NYT: план Трампа по Венесуэле потребует значительных вложений

NYT: план Трампа по Венесуэле потребует значительных вложений - 05.01.2026, ПРАЙМ

NYT: план Трампа по Венесуэле потребует значительных вложений

План президента США Дональда Трампа привлечь американские нефтяные компании к восстановлению нефтяной отрасли Венесуэлы, обладающей одними из крупнейших в мире... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T22:36+0300

2026-01-05T22:36+0300

2026-01-05T22:36+0300

нефть

мировая экономика

сша

венесуэла

ирак

дональд трамп

марко рубио

chevron

new york times

conocophillips

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_034de74fa4905525aa19a529323d8cc7.jpg

ВАШИНГТОН, 5 янв — ПРАЙМ. План президента США Дональда Трампа привлечь американские нефтяные компании к восстановлению нефтяной отрасли Венесуэлы, обладающей одними из крупнейших в мире запасов нефти, столкнётся с серьёзными трудностями и потребует значительных вложений и времени, пишет газета New York Times. По данным издания, отрасль переживает последствия многолетнего недоинвестирования, политической нестабильности и санкций США, которые серьёзно ограничили экспорт. Несмотря на заявления Трампа о готовности компаний "вложить миллиарды и восстановить инфраструктуру", производственный потенциал страны остаётся сильно ослабленным. Бывший руководитель проектов Chevron в Венесуэле Али Мошири считает, что при благоприятных условиях добычу можно увеличить до 1,5 миллиона баррелей в сутки в течение 18 месяцев, что потребует до 7 миллиарда долларов. Однако, по его словам, дальнейшее восстановление займёт годы из-за изношенности инфраструктуры и необходимости заново выстраивать договорные и юридические механизмы. Санкции США продолжают действовать и будут использоваться как рычаг давления до проведения политических изменений, заявил госсекретарь США Марко Рубио. В результате регулярно экспортировать нефть сейчас фактически способна только Chevron, обладающая специальной лицензией. Другие крупные американские компании, включая ExxonMobil и ConocoPhillips, ранее покинули страну после частичной национализации активов и годами пытаются добиться компенсаций, отмечает издание. Аналитики сравнивают возможное восстановление отрасли с ситуацией в Ираке, где перезапуск добычи занял длительное время. По словам Мошири, приток более масштабных инвестиций возможен лишь при стабилизации политической ситуации и смягчении санкций. "Единственный реальный двигатель восстановления экономики сейчас — инвестиции в нефтяной сектор", — приводит его слова газета.

https://1prime.ru/20260105/venesuela-866232091.html

сша

венесуэла

ирак

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, сша, венесуэла, ирак, дональд трамп, марко рубио, chevron, new york times, conocophillips