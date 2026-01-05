NYT: план Трампа по Венесуэле потребует значительных вложений
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв — ПРАЙМ. План президента США Дональда Трампа привлечь американские нефтяные компании к восстановлению нефтяной отрасли Венесуэлы, обладающей одними из крупнейших в мире запасов нефти, столкнётся с серьёзными трудностями и потребует значительных вложений и времени, пишет газета New York Times.
По данным издания, отрасль переживает последствия многолетнего недоинвестирования, политической нестабильности и санкций США, которые серьёзно ограничили экспорт. Несмотря на заявления Трампа о готовности компаний "вложить миллиарды и восстановить инфраструктуру", производственный потенциал страны остаётся сильно ослабленным.
Бывший руководитель проектов Chevron в Венесуэле Али Мошири считает, что при благоприятных условиях добычу можно увеличить до 1,5 миллиона баррелей в сутки в течение 18 месяцев, что потребует до 7 миллиарда долларов. Однако, по его словам, дальнейшее восстановление займёт годы из-за изношенности инфраструктуры и необходимости заново выстраивать договорные и юридические механизмы.
Санкции США продолжают действовать и будут использоваться как рычаг давления до проведения политических изменений, заявил госсекретарь США Марко Рубио. В результате регулярно экспортировать нефть сейчас фактически способна только Chevron, обладающая специальной лицензией.
Другие крупные американские компании, включая ExxonMobil и ConocoPhillips, ранее покинули страну после частичной национализации активов и годами пытаются добиться компенсаций, отмечает издание. Аналитики сравнивают возможное восстановление отрасли с ситуацией в Ираке, где перезапуск добычи занял длительное время.
По словам Мошири, приток более масштабных инвестиций возможен лишь при стабилизации политической ситуации и смягчении санкций. "Единственный реальный двигатель восстановления экономики сейчас — инвестиции в нефтяной сектор", — приводит его слова газета.