Bloomberg узнало, во что обойдется восстановление добычи нефти в Венесуэле

Bloomberg узнало, во что обойдется восстановление добычи нефти в Венесуэле - 05.01.2026, ПРАЙМ

Bloomberg узнало, во что обойдется восстановление добычи нефти в Венесуэле

05.01.2026

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Восстановление инфраструктуры для восстановления добычи нефти до пиковых показателей 1970-х годов потребует от американских компаний более 100 миллиардов долларов и займет около 10 лет, передает агентство Bloomberg со ссылкой на слова директора по энергетической политике Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при Университете Райса Франсиско Мональди. "Восстановление инфраструктуры до уровня, достаточного для возвращения добычи нефти в Венесуэле к пиковым показателям 1970-х годов, потребует от таких компаний, как Chevron Corp., Exxon Mobil Corp. и ConocoPhillips, инвестиций в размере около 10 миллиардов долларов в год в течение следующего десятилетия, заявил Франсиско Мональди", - говорится в сообщении. Агентство отметило, что в настоящее время в Венесуэле добывают около 1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с почти 4 миллионами баррелей в 1974 году. "Для более быстрого восстановления потребуются еще большие инвестиции", - сказал эксперт. Президент США Дональд Трамп заявил 3 января, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы подразделения Delta Force. Затем, в понедельник, Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.

