Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg узнало, во что обойдется восстановление добычи нефти в Венесуэле - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260105/venesuela-866219197.html
Bloomberg узнало, во что обойдется восстановление добычи нефти в Венесуэле
Bloomberg узнало, во что обойдется восстановление добычи нефти в Венесуэле - 05.01.2026, ПРАЙМ
Bloomberg узнало, во что обойдется восстановление добычи нефти в Венесуэле
Восстановление инфраструктуры для восстановления добычи нефти до пиковых показателей 1970-х годов потребует от американских компаний более 100 миллиардов... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T12:18+0300
2026-01-05T12:18+0300
энергетика
нефть
венесуэла
латинская америка
сша
дональд трамп
николас мадуро
conocophillips
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864696391_0:159:2500:1565_1920x0_80_0_0_3bb9ddcb4382b784741b7f4fd8ad616b.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Восстановление инфраструктуры для восстановления добычи нефти до пиковых показателей 1970-х годов потребует от американских компаний более 100 миллиардов долларов и займет около 10 лет, передает агентство Bloomberg со ссылкой на слова директора по энергетической политике Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при Университете Райса Франсиско Мональди. "Восстановление инфраструктуры до уровня, достаточного для возвращения добычи нефти в Венесуэле к пиковым показателям 1970-х годов, потребует от таких компаний, как Chevron Corp., Exxon Mobil Corp. и ConocoPhillips, инвестиций в размере около 10 миллиардов долларов в год в течение следующего десятилетия, заявил Франсиско Мональди", - говорится в сообщении. Агентство отметило, что в настоящее время в Венесуэле добывают около 1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с почти 4 миллионами баррелей в 1974 году. "Для более быстрого восстановления потребуются еще большие инвестиции", - сказал эксперт. Президент США Дональд Трамп заявил 3 января, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы подразделения Delta Force. Затем, в понедельник, Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.
https://1prime.ru/20260105/ssha-866211286.html
венесуэла
латинская америка
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864696391_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_4fc626eb9193bf4c507840c57e822544.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венесуэла, латинская америка, сша, дональд трамп, николас мадуро, conocophillips
Энергетика, Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, ConocoPhillips
12:18 05.01.2026
 
Bloomberg узнало, во что обойдется восстановление добычи нефти в Венесуэле

Bloomberg: восстановление добычи нефти в Венесуэле потребует $100 млрд за десять лет

© AP Photo / Matias DelacroixНефтяной комплекс в Венесуэле
Нефтяной комплекс в Венесуэле - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Нефтяной комплекс в Венесуэле. Архивное фото
© AP Photo / Matias Delacroix
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Восстановление инфраструктуры для восстановления добычи нефти до пиковых показателей 1970-х годов потребует от американских компаний более 100 миллиардов долларов и займет около 10 лет, передает агентство Bloomberg со ссылкой на слова директора по энергетической политике Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при Университете Райса Франсиско Мональди.
"Восстановление инфраструктуры до уровня, достаточного для возвращения добычи нефти в Венесуэле к пиковым показателям 1970-х годов, потребует от таких компаний, как Chevron Corp., Exxon Mobil Corp. и ConocoPhillips, инвестиций в размере около 10 миллиардов долларов в год в течение следующего десятилетия, заявил Франсиско Мональди", - говорится в сообщении.
Агентство отметило, что в настоящее время в Венесуэле добывают около 1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с почти 4 миллионами баррелей в 1974 году.
"Для более быстрого восстановления потребуются еще большие инвестиции", - сказал эксперт.
Президент США Дональд Трамп заявил 3 января, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы подразделения Delta Force.
Затем, в понедельник, Трамп отметил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
В ЕС сделали мрачное признание после атаки США на Венесуэлу
06:03
 
ЭнергетикаНефтьВЕНЕСУЭЛАЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАСШАДональд ТрампНиколас МадуроConocoPhillips
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала