Россияне на новогодние каникулы забронировали на 10% больше отелей

Россияне на новогодние каникулы забронировали на 10% больше отелей

2026-01-06T08:16+0300

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Россияне на новогодние каникулы забронировали отелей и апартаментов на 10% больше, чем годом ранее, наибольший рост пришелся на города с возможностями экскурсионного отдыха, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок". Агрегатор по просьбе РИА Новости проанализировал бронирования россиянами отелей и апартаментов с 26 декабря по 11 января. "Россияне запланировали на 10% больше путешествий по России на период этих новогодних праздников, чем в прошлом году. В число направлений с заметным ростом спроса по большей части вошли направления с богатым историческим и культурным наследием, подходящие для экскурсионного отдыха", - отметили в "Островке", Например, бронирование отелей и апартаментов в Коломне выросло на 52%, в Костроме - на 47%, Ярославле - на 44%, Твери – на 42%, Иванове – на 36%, Пскове и Туле – на 26%, Нижнем Новгороде и Суздале – на 23%, Великом Новгороде и Выборге – на 20%. При этом самый сильный прирост спроса среди направлений внутри России - у Рязани, на 91%. В "Островке" напомнили, что в этом году Рязань получила статус новогодней столицы, чем и объясняется такой интерес туристов. "Среди других направлений выделяются регионы для активного отдыха: Ялта с ростом спроса на 50%, Хабаровск – на 45%, Владивосток – на 32%, Иркутск – на 20%, Владикавказ – на 19%", - указали в сервисе. Вместе с тем в топ-10 самых популярных городов по числу бронирований на праздники вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Эсто-Садок.

