Ирак передал управление нефтедобычей "Западной Курны-2" Basra Oil Company

2026-01-07T23:47+0300

ДОХА, 7 янв - ПРАЙМ. Правительство Ирака передало управление нефтедобычей на месторождении "Западная Курна-2", чьим оператором является российская компания "Лукойл", национальной нефтяной компании Basra Oil Company, отвечающей за месторождения на юге Ирака, говорится в поступившем РИА Новости сообщении пресс-службы премьер-министра. "Относительно нефтяного сектора кабинет министров одобрил управление компанией Basra Oil Company нефтедобывающими операциями на месторождении "Западная Курна-2" в той мере, в какой это соответствует положениям договора об оказании услуг и разработке месторождения, а также работу по получению необходимых разрешений для финансирования нефтедобывающих операций за счет средств, поступающих со счета месторождения "Маджнун", путем пополнения этого счета за счет продажи нефтяных партий, реализуемых компанией SOMO", - отмечается в сообщении. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Затем США продлили лицензию на операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 17 января 2026 года. "Лукойл" 27 октября сообщил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем Gunvor заявил, что из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США отзывает предложение о покупке этих активов. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" - 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.

