FT: американские компании объединили усилия для покупки активов "Лукойла"
FT: американские компании объединили усилия для покупки активов "Лукойла" - 07.01.2026, ПРАЙМ
FT: американские компании объединили усилия для покупки активов "Лукойла"
Американские компании Chevron и Quantum Energy Partners объединили усилия для возможной покупки международных активов российской компании "Лукойл" на сумму 22... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T08:43+0300
2026-01-07T08:43+0300
2026-01-07T08:43+0300
энергетика
нефть
сша
европа
азия
лукойл
chevron
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Американские компании Chevron и Quantum Energy Partners объединили усилия для возможной покупки международных активов российской компании "Лукойл" на сумму 22 миллиарда долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Компания Chevron и частная инвестиционная группа Quantum Energy Partners объединили усилия для приобретения международных активов российской нефтяной компании "Лукойл", находящейся под санкциями... если сделка состоится, Chevron и Quantum планируют разделить между собой активы, которые, по оценке "Лукойл", составляют 22 миллиарда долларов", - пишет издание. Отмечается, что покупка может включать весь портфель международных активов "Лукойла", в том числе более 2 тысяч автозаправочных станций в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Затем США продлили лицензию на операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 17 января 2026 года.
сша
европа
азия
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
нефть, сша, европа, азия, лукойл, chevron
Энергетика, Нефть, США, ЕВРОПА, АЗИЯ, Лукойл, Chevron
FT: американские компании объединили усилия для покупки активов "Лукойла"
FT: Chevron и Quantum Energy Partners объединили усилия для приобретения активов "Лукойла"