FT: американские компании объединили усилия для покупки активов "Лукойла" - 07.01.2026
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
FT: американские компании объединили усилия для покупки активов "Лукойла"
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Американские компании Chevron и Quantum Energy Partners объединили усилия для возможной покупки международных активов российской компании "Лукойл" на сумму 22 миллиарда долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Компания Chevron и частная инвестиционная группа Quantum Energy Partners объединили усилия для приобретения международных активов российской нефтяной компании "Лукойл", находящейся под санкциями... если сделка состоится, Chevron и Quantum планируют разделить между собой активы, которые, по оценке "Лукойл", составляют 22 миллиарда долларов", - пишет издание. Отмечается, что покупка может включать весь портфель международных активов "Лукойла", в том числе более 2 тысяч автозаправочных станций в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Затем США продлили лицензию на операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 17 января 2026 года.
Энергетика, Нефть, США, ЕВРОПА, АЗИЯ, Лукойл, Chevron
08:43 07.01.2026
 
FT: американские компании объединили усилия для покупки активов "Лукойла"

FT: Chevron и Quantum Energy Partners объединили усилия для приобретения активов "Лукойла"

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Американские компании Chevron и Quantum Energy Partners объединили усилия для возможной покупки международных активов российской компании "Лукойл" на сумму 22 миллиарда долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Компания Chevron и частная инвестиционная группа Quantum Energy Partners объединили усилия для приобретения международных активов российской нефтяной компании "Лукойл", находящейся под санкциями... если сделка состоится, Chevron и Quantum планируют разделить между собой активы, которые, по оценке "Лукойл", составляют 22 миллиарда долларов", - пишет издание.
Отмечается, что покупка может включать весь портфель международных активов "Лукойла", в том числе более 2 тысяч автозаправочных станций в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Затем США продлили лицензию на операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 17 января 2026 года.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Путин выразил недоумение введением санкций против "Лукойла" и "Роснефти"
27 ноября 2025, 20:47
 
ЭнергетикаНефтьСШАЕВРОПААЗИЯЛукойлChevron
 
 
