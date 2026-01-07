Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Восемь рейсов в Махачкалу перенаправлены на запасные аэродромы - 07.01.2026, ПРАЙМ
Восемь рейсов в Махачкалу перенаправлены на запасные аэродромы
бизнес, россия, махачкала, минеральные воды, астрахань
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Махачкала, Минеральные Воды, АСТРАХАНЬ
21:13 07.01.2026
 
Восемь рейсов в Махачкалу перенаправлены на запасные аэродромы

Восемь рейсов в Махачкалу перенаправлены на запасные аэродромы из-за тумана

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Пассажирский самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МАХАЧКАЛА, 7 янв - ПРАЙМ. Восемь рейсов, которые должны были прилететь в аэропорт Махачкалы во вторник, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за густого тумана, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями (густой туман) авиакомпаниями принято решение о перенаправлении ряда рейсов на запасные аэродромы. Рейсы от 06 января 2026 года направлены на запасные аэродромы", – говорится в сообщении.
Четыре рейса перенаправили в аэропорт Минеральных Вод, два – во Владикавказ, по одному – в Магас и Астрахань.
"В расписание некоторых рейсов внесены изменения", – добавили в аэропорту.
Ранее авиакомпания "Победа" сообщила, что рейс DP-191 из Москвы в Махачкалу от 6 января был дважды перенаправлен на запасные аэродромы — в Астрахань и Минеральные Воды - из-за сложных метеоусловий в аэропорту назначения. Самолет вылетел из МинВод в столицу Дагестана в среду в 11.56 мск.
