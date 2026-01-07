https://1prime.ru/20260107/makhachkala-866279655.html

Восемь рейсов в Махачкалу перенаправлены на запасные аэродромы

МАХАЧКАЛА, 7 янв - ПРАЙМ. Восемь рейсов, которые должны были прилететь в аэропорт Махачкалы во вторник, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за густого тумана, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани. "В связи с неблагоприятными погодными условиями (густой туман) авиакомпаниями принято решение о перенаправлении ряда рейсов на запасные аэродромы. Рейсы от 06 января 2026 года направлены на запасные аэродромы", – говорится в сообщении. Четыре рейса перенаправили в аэропорт Минеральных Вод, два – во Владикавказ, по одному – в Магас и Астрахань. "В расписание некоторых рейсов внесены изменения", – добавили в аэропорту. Ранее авиакомпания "Победа" сообщила, что рейс DP-191 из Москвы в Махачкалу от 6 января был дважды перенаправлен на запасные аэродромы — в Астрахань и Минеральные Воды - из-за сложных метеоусловий в аэропорту назначения. Самолет вылетел из МинВод в столицу Дагестана в среду в 11.56 мск.

