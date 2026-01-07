Глава минэнерго США выразил недовольство темпами пополнения запасов нефти

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260107/neft-866277048.html
2026-01-07T18:32+0300
2026-01-07T18:32+0300
нефть
сша
дональд трамп
нефть, сша, дональд трамп
Нефть, США, Дональд Трамп
© РИА Новости . Максим Богодвид
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Темпы пополнения стратегического нефтяного резерва США всё еще не соответствуют требованиям администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил министр энергетики США Крис Райт.
"Мы пополняем запасы, хотя и не такими темпами, как хотелось бы", - сказал Райт на мероприятии в рамках энергетической недели в Майами.
Райт подчеркнул, что минэнерго ищет нестандартные механизмы сотрудничества с частными компаниями, которые позволят пополнять стратегический резерв без привлечения бюджетных средств. Он пообещал раскрыть детали этих подходов в течение ближайшего года.
Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 26 декабря, увеличился на 0,248 миллиона баррелей - до 413,219 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года. Затем, с начала 2023 года, его динамика несколько раз менялась, а с середины декабря того же года наблюдался продолжительный и в целом стабильный рост, не считая трех недель нулевой динамики в феврале 2025 года и двух недель снижения в июле.
В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва в общей сложности 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин. Он подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
Райт 20 марта этого года заявил, что государству потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация нового президента Дональда Трампа намерена это сделать.
В Венесуэле может увеличиться производство нефти, заявили в США
