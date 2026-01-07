Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп в пятницу встретится с руководителями нефтяных компаний, сообщает AP - 07.01.2026
Трамп в пятницу встретится с руководителями нефтяных компаний, сообщает AP
Трамп в пятницу встретится с руководителями нефтяных компаний, сообщает AP - 07.01.2026, ПРАЙМ
Трамп в пятницу встретится с руководителями нефтяных компаний, сообщает AP
Президент США Дональд Трамп в пятницу, как ожидается, проведет встречу с руководителями нефтяных компаний, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T15:03+0300
2026-01-07T15:44+0300
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу, как ожидается, проведет встречу с руководителями нефтяных компаний, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник. Трамп после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что встретится с руководством американских нефтяных компаний. "Белый дом организует встречу в Овальном кабинете в пятницу с руководителями нефтяных компаний по вопросу Венесуэлы", - говорится в материале агентства. По словам собеседника агентства, на встрече, как ожидается, будут присутствовать представители Exxon, Chevron и ConocoPhillips. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
15:03 07.01.2026 (обновлено: 15:44 07.01.2026)
 
Трамп в пятницу встретится с руководителями нефтяных компаний, сообщает AP

AP: Трамп в пятницу обсудит Венесуэлу с руководителями нефтяных компаний

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу, как ожидается, проведет встречу с руководителями нефтяных компаний, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.
Трамп после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что встретится с руководством американских нефтяных компаний.
"Белый дом организует встречу в Овальном кабинете в пятницу с руководителями нефтяных компаний по вопросу Венесуэлы", - говорится в материале агентства.
По словам собеседника агентства, на встрече, как ожидается, будут присутствовать представители Exxon, Chevron и ConocoPhillips.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Equinor не планирует возобновлять деятельность в Венесуэле
13:46
Equinor не планирует возобновлять деятельность в Венесуэле
13:46
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Трамп заявил, что Венесуэла отдаст США до 50 миллионов баррелей нефти
03:27
Трамп заявил, что Венесуэла отдаст США до 50 миллионов баррелей нефти
03:27
 
Энергетика Нефть США ВЕНЕСУЭЛА Нью-Йорк Николас Мадуро Дональд Трамп МИД Белый дом Exxon
 
 
Заголовок открываемого материала