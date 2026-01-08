https://1prime.ru/20260108/venesuela-866284480.html

Американские нефтяные компании готовы помочь властям в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Крупнейшие американские нефтяные компании выразили готовность помочь властям США в рамках действий в Венесуэле, заявил глава американского министерства энергетики Крис Райт. "Я сразу же связался по телефону со всеми тремя руководителями компаний, о которых вы упомянули (Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil - ред.), их реакция была просто потрясающей: "Крис, чем мы можем помочь? Какую информацию мы можем вам предоставить? Какие данные? Можем ли мы собрать команду и рассказать вам о ресурсах там? Как мы можем работать с вами, чтобы понять ситуацию в Венесуэле, поделиться своими знаниями и вместе посмотреть, сможем ли мы помочь сдвинуть дело с мертвой точки, чтобы мы могли реинвестировать и вернуться туда", - рассказал Райт в интервью телеканалу CNBC. При этом Райт признал, что американские нефтяные корпорации не станут сразу же вкладывать миллиарды долларов в восстановление энергетической инфраструктуры в Венесуэле. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти, и пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

