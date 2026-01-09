Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефтекомпании США ждут защиту по инвестициям в Венесуэле, заявили в сенате - 09.01.2026
Нефтекомпании США ждут защиту по инвестициям в Венесуэле, заявили в сенате
Нефтекомпании США ждут защиту по инвестициям в Венесуэле, заявили в сенате - 09.01.2026, ПРАЙМ
Нефтекомпании США ждут защиту по инвестициям в Венесуэле, заявили в сенате
Американские нефтяные компании добиваются от администрации президента Дональда Трампа четких ответов о том, будут ли защищены их инвестиции в нефтяной сектор... | 09.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Американские нефтяные компании добиваются от администрации президента Дональда Трампа четких ответов о том, будут ли защищены их инвестиции в нефтяной сектор Венесуэлы, заявил лидер большинства в сенате Джон Тун. "Они (нефтяные компании США - ред.) добиваются ясности, насколько будут защищены их инвестиции (в Венесуэле - ред.). Это важный вопрос, на который необходимо получить ответ, и именно над этим сейчас работает президент (Трамп - ред.) вместе со своей командой, чтобы такие инвестиции могли состояться", - сказал сенатор в эфире телеканала Fox News. Слова сенатора прозвучали за день до намеченной встречи Трампа с главами крупнейших нефтяных компаний США, включая Chevron, Exxon, Chevron и ConocoPhillips, для обсуждения плана действий в Венесуэле после военной операции Вашингтона в Каракасе по захвату президента страны Николаса Мадуро. Ранее в четверг министр энергетики США Крис Райт, комментируя в эфире телеканала Fox Business планы администрации Трампа в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, заявил о возможности разработки рамочного соглашения между десятками нефтяных компаний США для совместного инвестирования в эту латиноамериканскую страну. По данным издания New York Times, амбициозный план Трампа привлечь американские нефтяные компании к восстановлению нефтяной отрасли Венесуэлы, обладающей одними из крупнейших в мире запасов нефти, столкнется с серьезными трудностями и потребует значительных вложений и времени. По мнению бывшего руководителя проектов Chevron в Венесуэле Али Мошири, при благоприятных условиях добычу можно увеличить до 1,5 миллионов баррелей в сутки в течение 18 месяцев, что потребует до 7 миллиарда долларов. Однако, по его словам, дальнейшее восстановление займет годы из-за изношенности инфраструктуры и необходимости заново выстраивать договорные и юридические механизмы. Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
20:55 09.01.2026
 
Нефтекомпании США ждут защиту по инвестициям в Венесуэле, заявили в сенате

Сенатор Тун: нефтяные компании США ждут гарантий защиты инвестиций в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Американские нефтяные компании добиваются от администрации президента Дональда Трампа четких ответов о том, будут ли защищены их инвестиции в нефтяной сектор Венесуэлы, заявил лидер большинства в сенате Джон Тун.
"Они (нефтяные компании США - ред.) добиваются ясности, насколько будут защищены их инвестиции (в Венесуэле - ред.). Это важный вопрос, на который необходимо получить ответ, и именно над этим сейчас работает президент (Трамп - ред.) вместе со своей командой, чтобы такие инвестиции могли состояться", - сказал сенатор в эфире телеканала Fox News.
Слова сенатора прозвучали за день до намеченной встречи Трампа с главами крупнейших нефтяных компаний США, включая Chevron, Exxon, Chevron и ConocoPhillips, для обсуждения плана действий в Венесуэле после военной операции Вашингтона в Каракасе по захвату президента страны Николаса Мадуро.
Ранее в четверг министр энергетики США Крис Райт, комментируя в эфире телеканала Fox Business планы администрации Трампа в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, заявил о возможности разработки рамочного соглашения между десятками нефтяных компаний США для совместного инвестирования в эту латиноамериканскую страну.
По данным издания New York Times, амбициозный план Трампа привлечь американские нефтяные компании к восстановлению нефтяной отрасли Венесуэлы, обладающей одними из крупнейших в мире запасов нефти, столкнется с серьезными трудностями и потребует значительных вложений и времени.
По мнению бывшего руководителя проектов Chevron в Венесуэле Али Мошири, при благоприятных условиях добычу можно увеличить до 1,5 миллионов баррелей в сутки в течение 18 месяцев, что потребует до 7 миллиарда долларов. Однако, по его словам, дальнейшее восстановление займет годы из-за изношенности инфраструктуры и необходимости заново выстраивать договорные и юридические механизмы.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
