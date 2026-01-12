https://1prime.ru/20260112/kazakhstan-866390203.html

ЕАБР ожидает замедления инфляции в Казахстане

ЕАБР ожидает замедления инфляции в Казахстане - 12.01.2026, ПРАЙМ

ЕАБР ожидает замедления инфляции в Казахстане

Замедление инфляции до 9,7% с 12,3% ожидается в Казахстане в 2026 году на фоне высокой ключевой ставки центробанка, прогнозируют аналитики Евразийского банка... | 12.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-12T09:44+0300

2026-01-12T09:44+0300

2026-01-12T09:44+0300

мировая экономика

финансы

казахстан

армения

белоруссия

еабр

нацбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4bda355b9df275d11736d6b306c2e671.jpg

АЛМА-АТА, 12 янв - ПРАЙМ. Замедление инфляции до 9,7% с 12,3% ожидается в Казахстане в 2026 году на фоне высокой ключевой ставки центробанка, прогнозируют аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР). "Инфляция в Казахстане составила 12,3% год к году на конец 2025 года, как мы и прогнозировали. Стабилизация динамики показателя во многом связана с решением правительства ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на коммунальные услуги и бензин. В 2026 году ожидаем замедления инфляции до 9,7% год к году вследствие действия высоких процентных ставок", - говорится в еженедельном макрообзоре ЕАБР. Нацбанк Казахстана 10 октября повысил базовую ставку на 1,5 процентных пункта - до 18% годовых. С марта 2025 года центробанк удерживал ставку на уровне 16,5%. Регулятор также отмечал, что не видит возможности для снижения ставки до конца первого полугодия 2026 года, учитывая высокие инфляционные ожидания, динамику базовой инфляции и отложенное влияние тарифных и налоговых реформ. Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная в 2006 году. Уставный капитал банка составляет 7 миллиардов долларов. В настоящее время его участниками являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Россия и Таджикистан. У каждой страны своя доля уставного капитала, крупнейшие - у России и Казахстана. Задача ЕАБР заключается в содействии развитию рыночной экономики стран-участниц, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей за счет осуществления инвестиционной деятельности.

https://1prime.ru/20260107/inflyatsiya-866266017.html

казахстан

армения

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, казахстан, армения, белоруссия, еабр, нацбанк