ЕАБР ожидает замедления инфляции в Казахстане - 12.01.2026
ЕАБР ожидает замедления инфляции в Казахстане
ЕАБР ожидает замедления инфляции в Казахстане
ЕАБР ожидает замедления инфляции в Казахстане
Замедление инфляции до 9,7% с 12,3% ожидается в Казахстане в 2026 году на фоне высокой ключевой ставки центробанка, прогнозируют аналитики Евразийского банка... | 12.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-12T09:44+0300
2026-01-12T09:44+0300
АЛМА-АТА, 12 янв - ПРАЙМ. Замедление инфляции до 9,7% с 12,3% ожидается в Казахстане в 2026 году на фоне высокой ключевой ставки центробанка, прогнозируют аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР). "Инфляция в Казахстане составила 12,3% год к году на конец 2025 года, как мы и прогнозировали. Стабилизация динамики показателя во многом связана с решением правительства ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на коммунальные услуги и бензин. В 2026 году ожидаем замедления инфляции до 9,7% год к году вследствие действия высоких процентных ставок", - говорится в еженедельном макрообзоре ЕАБР. Нацбанк Казахстана 10 октября повысил базовую ставку на 1,5 процентных пункта - до 18% годовых. С марта 2025 года центробанк удерживал ставку на уровне 16,5%. Регулятор также отмечал, что не видит возможности для снижения ставки до конца первого полугодия 2026 года, учитывая высокие инфляционные ожидания, динамику базовой инфляции и отложенное влияние тарифных и налоговых реформ. Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная в 2006 году. Уставный капитал банка составляет 7 миллиардов долларов. В настоящее время его участниками являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Россия и Таджикистан. У каждой страны своя доля уставного капитала, крупнейшие - у России и Казахстана. Задача ЕАБР заключается в содействии развитию рыночной экономики стран-участниц, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей за счет осуществления инвестиционной деятельности.
09:44 12.01.2026
 
ЕАБР ожидает замедления инфляции в Казахстане

ЕАБР прогнозирует замедление инфляции в Казахстане до 9,7 процента в 2026 году

© flickr.com / sly06Флаг Казахстана
Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Флаг Казахстана. Архивное фото
© flickr.com / sly06
АЛМА-АТА, 12 янв - ПРАЙМ. Замедление инфляции до 9,7% с 12,3% ожидается в Казахстане в 2026 году на фоне высокой ключевой ставки центробанка, прогнозируют аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР).
"Инфляция в Казахстане составила 12,3% год к году на конец 2025 года, как мы и прогнозировали. Стабилизация динамики показателя во многом связана с решением правительства ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на коммунальные услуги и бензин. В 2026 году ожидаем замедления инфляции до 9,7% год к году вследствие действия высоких процентных ставок", - говорится в еженедельном макрообзоре ЕАБР.
Нацбанк Казахстана 10 октября повысил базовую ставку на 1,5 процентных пункта - до 18% годовых. С марта 2025 года центробанк удерживал ставку на уровне 16,5%. Регулятор также отмечал, что не видит возможности для снижения ставки до конца первого полугодия 2026 года, учитывая высокие инфляционные ожидания, динамику базовой инфляции и отложенное влияние тарифных и налоговых реформ.
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная в 2006 году. Уставный капитал банка составляет 7 миллиардов долларов. В настоящее время его участниками являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Россия и Таджикистан. У каждой страны своя доля уставного капитала, крупнейшие - у России и Казахстана. Задача ЕАБР заключается в содействии развитию рыночной экономики стран-участниц, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей за счет осуществления инвестиционной деятельности.
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Инфляция в еврозоне замедлилась до целевого уровня ЕЦБ, считают аналитики
7 января, 08:13
 
Мировая экономика Финансы КАЗАХСТАН АРМЕНИЯ БЕЛОРУССИЯ ЕАБР Нацбанк
 
 
