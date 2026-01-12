ЕАБР ожидает замедления инфляции в Казахстане
ЕАБР прогнозирует замедление инфляции в Казахстане до 9,7 процента в 2026 году
АЛМА-АТА, 12 янв - ПРАЙМ. Замедление инфляции до 9,7% с 12,3% ожидается в Казахстане в 2026 году на фоне высокой ключевой ставки центробанка, прогнозируют аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР).
"Инфляция в Казахстане составила 12,3% год к году на конец 2025 года, как мы и прогнозировали. Стабилизация динамики показателя во многом связана с решением правительства ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на коммунальные услуги и бензин. В 2026 году ожидаем замедления инфляции до 9,7% год к году вследствие действия высоких процентных ставок", - говорится в еженедельном макрообзоре ЕАБР.
Нацбанк Казахстана 10 октября повысил базовую ставку на 1,5 процентных пункта - до 18% годовых. С марта 2025 года центробанк удерживал ставку на уровне 16,5%. Регулятор также отмечал, что не видит возможности для снижения ставки до конца первого полугодия 2026 года, учитывая высокие инфляционные ожидания, динамику базовой инфляции и отложенное влияние тарифных и налоговых реформ.
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная в 2006 году. Уставный капитал банка составляет 7 миллиардов долларов. В настоящее время его участниками являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Россия и Таджикистан. У каждой страны своя доля уставного капитала, крупнейшие - у России и Казахстана. Задача ЕАБР заключается в содействии развитию рыночной экономики стран-участниц, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей за счет осуществления инвестиционной деятельности.