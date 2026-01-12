Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русские в ярости". Пользователи Сети высказались о реакции на "Орешник" - 12.01.2026
Спецоперация на Украине
"Русские в ярости". Пользователи Сети высказались о реакции на "Орешник"
"Русские в ярости". Пользователи Сети высказались о реакции на "Орешник"
Читатели японской газеты Yomiuri выразили резкое недовольство реакцией западных политиков и СМИ на российский удар "Орешником" по Украине, который был ответом... | 12.01.2026, ПРАЙМ
"Русские в ярости". Пользователи Сети высказались о реакции на "Орешник"

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Читатели японской газеты Yomiuri выразили резкое недовольство реакцией западных политиков и СМИ на российский удар "Орешником" по Украине, который был ответом на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
"Возможно, Киеву не стоило столько врать? Эта страна столько раз кричала: "Волки, волки!", а потом оказывалось, что те действия, в которых на весь мир обвиняли Россию, в реальности были инспирированы Украиной. Сами виноваты", — высказался комментатор.
"Западные СМИ промывают людям мозги, утверждая, что Россия начала боевые действия по собственному почину, безо всяких на то оснований. Почему-то наши медиа скромно молчат о том, что неонацистский режим Украины, марионетка экс-президента США Джо Байдена и американских неоконсерваторов, устроил массовую резню этнических русских, проживающих на юго-востоке страны, чем и спровоцировал конфликт", — отметил другой.
"Подумайте головой! Россия могла в любой момент нанести удар по Владимиру Зеленскому, но не сделала этого! Кремль предпочел мирные переговоры и готовился урегулировать конфликт. Но зарвавшаяся Украина фактически сорвала переговорный процесс, атаковав резиденцию Путина. Естественно, русские в ярости. Вот так НАТО хочет мира, ну да, верим. Грязные провокаторы", — поделился мнением еще один пользователь.
"Забавно. Любые заявления России априори считаются ложью на Западе. Меж тем, откровенно лживые заявления Зеленского принимают за чистую монету. Алло, граждане, этот просроченный президент замазан в коррупции по уши и радостно топит своих же соратников, на его совести не один теракт! Вы до сих пор верите всему, что он говорит?" — заключили читатели.
На прошлой неделе в Министерстве обороны сообщили, что российские силы использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированной атаки на критические объекты на Украине в качестве ответа на нападение на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Заголовок открываемого материала