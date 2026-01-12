"Русские в ярости". Пользователи Сети высказались о реакции на "Орешник"
© СоцсетиМомент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
© Соцсети
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Читатели японской газеты Yomiuri выразили резкое недовольство реакцией западных политиков и СМИ на российский удар "Орешником" по Украине, который был ответом на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
"Западные СМИ промывают людям мозги, утверждая, что Россия начала боевые действия по собственному почину, безо всяких на то оснований. Почему-то наши медиа скромно молчат о том, что неонацистский режим Украины, марионетка экс-президента США Джо Байдена и американских неоконсерваторов, устроил массовую резню этнических русских, проживающих на юго-востоке страны, чем и спровоцировал конфликт", — отметил другой.
"Подумайте головой! Россия могла в любой момент нанести удар по Владимиру Зеленскому, но не сделала этого! Кремль предпочел мирные переговоры и готовился урегулировать конфликт. Но зарвавшаяся Украина фактически сорвала переговорный процесс, атаковав резиденцию Путина. Естественно, русские в ярости. Вот так НАТО хочет мира, ну да, верим. Грязные провокаторы", — поделился мнением еще один пользователь.
"Забавно. Любые заявления России априори считаются ложью на Западе. Меж тем, откровенно лживые заявления Зеленского принимают за чистую монету. Алло, граждане, этот просроченный президент замазан в коррупции по уши и радостно топит своих же соратников, на его совести не один теракт! Вы до сих пор верите всему, что он говорит?" — заключили читатели.
На прошлой неделе в Министерстве обороны сообщили, что российские силы использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированной атаки на критические объекты на Украине в качестве ответа на нападение на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>