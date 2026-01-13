https://1prime.ru/20260113/avto-866434685.html
Ввоз новых легковых автомобилей в Россию в декабре упал на 26 процентов
Ввоз новых легковых автомобилей в Россию в декабре упал на 26 процентов - 13.01.2026, ПРАЙМ
Ввоз новых легковых автомобилей в Россию в декабре упал на 26 процентов
Ввоз новых легковых автомобилей в Россию в декабре 2025 года снизился на 26% в годовом выражении и составил 50,3 тысячи единиц, сообщило аналитическое агентство | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T11:28+0300
2026-01-13T11:28+0300
2026-01-13T11:28+0300
бизнес
россия
китай
киргизия
южная корея
geely
авто
китайские авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864746240_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_3b2f9e112492bd546abc6f6bca9fd7a7.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Ввоз новых легковых автомобилей в Россию в декабре 2025 года снизился на 26% в годовом выражении и составил 50,3 тысячи единиц, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Динамика импорта автомобилей... декабрь 2025... новые автомобили: 50,3 тысячи штук; -26% к аналогичному периоду прошлого года", - указано в презентации "Автостата". "Мы видим, что ввоз в декабре уже уменьшился, причем уменьшился он в основном за счет "физиков", которые завозили машины... импорт уже пошел вниз. Он все время, начиная с мая, немножко подрастал, и в нем была высокая доля "физиков", - прокомментировал исполнительный директор агентства Сергей Удалов в ходе онлайн пресс-конференции "Автостат Оперативка". Согласно материалам презентации, представленной Удаловым, самой популярной иномаркой, ввозимой в Россию, в декабре стала китайская Geely, а моделью - Geely Monjaro. Лидером по доле в импорте новых легковушек в декабре стал Китай, на который пришлось почти 64% всего ввоза. Следом идут Киргизия (18,5%) и Южная Корея (7,6%). В пятерку лидеров также вошли Белоруссия (3,5%) и Япония (1,7%).
китай
киргизия
южная корея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864746240_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_627d82fa876da2b710b0f8ca386b5aa4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, киргизия, южная корея, geely, авто, китайские авто
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КИРГИЗИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Geely, Авто, китайские авто
Ввоз новых легковых автомобилей в Россию в декабре упал на 26 процентов
"Автостат": ввоз новых легковых автомобилей в Россию в декабре снизился на 26%
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Ввоз новых легковых автомобилей в Россию в декабре 2025 года снизился на 26% в годовом выражении и составил 50,3 тысячи единиц, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Динамика импорта автомобилей... декабрь 2025... новые автомобили: 50,3 тысячи штук; -26% к аналогичному периоду прошлого года", - указано в презентации "Автостата".
"Мы видим, что ввоз в декабре уже уменьшился, причем уменьшился он в основном за счет "физиков", которые завозили машины... импорт уже пошел вниз. Он все время, начиная с мая, немножко подрастал, и в нем была высокая доля "физиков", - прокомментировал исполнительный директор агентства Сергей Удалов в ходе онлайн пресс-конференции "Автостат Оперативка".
Согласно материалам презентации, представленной Удаловым, самой популярной иномаркой, ввозимой в Россию, в декабре стала китайская Geely, а моделью - Geely Monjaro.
Лидером по доле в импорте новых легковушек в декабре стал Китай, на который пришлось почти 64% всего ввоза. Следом идут Киргизия (18,5%) и Южная Корея (7,6%). В пятерку лидеров также вошли Белоруссия (3,5%) и Япония (1,7%).