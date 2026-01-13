Ввоз новых легковых автомобилей в Россию в декабре упал на 26 процентов

https://1prime.ru/20260113/avto-866434685.html

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Ввоз новых легковых автомобилей в Россию в декабре 2025 года снизился на 26% в годовом выражении и составил 50,3 тысячи единиц, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Динамика импорта автомобилей... декабрь 2025... новые автомобили: 50,3 тысячи штук; -26% к аналогичному периоду прошлого года", - указано в презентации "Автостата". "Мы видим, что ввоз в декабре уже уменьшился, причем уменьшился он в основном за счет "физиков", которые завозили машины... импорт уже пошел вниз. Он все время, начиная с мая, немножко подрастал, и в нем была высокая доля "физиков", - прокомментировал исполнительный директор агентства Сергей Удалов в ходе онлайн пресс-конференции "Автостат Оперативка". Согласно материалам презентации, представленной Удаловым, самой популярной иномаркой, ввозимой в Россию, в декабре стала китайская Geely, а моделью - Geely Monjaro. Лидером по доле в импорте новых легковушек в декабре стал Китай, на который пришлось почти 64% всего ввоза. Следом идут Киргизия (18,5%) и Южная Корея (7,6%). В пятерку лидеров также вошли Белоруссия (3,5%) и Япония (1,7%).

