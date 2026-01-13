Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Черном море два зарубежных танкера получили повреждения при атаке БПЛА - 13.01.2026
В Черном море два зарубежных танкера получили повреждения при атаке БПЛА
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Два зарубежных нефтяных танкера, зафрахтованные международными консорциумами "Тенгизшевройл" (ТШО) и "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" (КПО) для перевозки нефти из Казахстана, получили повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. ТШО и КПО - международные консорциумы с участием в том числе американских нефтяных компаний, оба предприятия занимаются разработкой нефтегазовых месторождений в Казахстане. "Суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузового оборудования в результате атаки украинских беспилотников, но они не лишены плавучести", - сказал собеседник агентства. КТК от комментариев отказался. Ранее об атаке писали агентства Блумберг и Рейтер. По данным первого, масштаб повреждений обоих судов пока неясен. А источники Рейтера добавили, что атаке подверглись еще два танкера - Freud и Delta Supreme, то есть суммарно четыре судна. "Тенгизшевройл" создан в 1993 году властями Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron. Сейчас Chevron принадлежит 50% компании, 20% - казахстанской "Казмунайгаз", 25% - ExxonMobil и 5% - "Лукойлу". Доли в "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" принадлежат Eni (29,25%), Shell (29,25%), Chevron (18%), "Лукойл" (13,5%) и "Казмунайгазу" (10%).
15:09 13.01.2026
 
В Черном море два зарубежных танкера получили повреждения при атаке БПЛА

В Черном море 2 нефтяных танкера получили повреждения при атаке украинских БПЛА

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью в Черном море
Танкеры с нефтью в Черном море - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Танкеры с нефтью в Черном море. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Два зарубежных нефтяных танкера, зафрахтованные международными консорциумами "Тенгизшевройл" (ТШО) и "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" (КПО) для перевозки нефти из Казахстана, получили повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
ТШО и КПО - международные консорциумы с участием в том числе американских нефтяных компаний, оба предприятия занимаются разработкой нефтегазовых месторождений в Казахстане.
"Суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузового оборудования в результате атаки украинских беспилотников, но они не лишены плавучести", - сказал собеседник агентства. КТК от комментариев отказался.
Ранее об атаке писали агентства Блумберг и Рейтер. По данным первого, масштаб повреждений обоих судов пока неясен. А источники Рейтера добавили, что атаке подверглись еще два танкера - Freud и Delta Supreme, то есть суммарно четыре судна.
"Тенгизшевройл" создан в 1993 году властями Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron. Сейчас Chevron принадлежит 50% компании, 20% - казахстанской "Казмунайгаз", 25% - ExxonMobil и 5% - "Лукойлу". Доли в "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" принадлежат Eni (29,25%), Shell (29,25%), Chevron (18%), "Лукойл" (13,5%) и "Казмунайгазу" (10%).
КТК - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Казахстан корректирует экспортные маршруты нефти после атаки на КТК
23 декабря 2025, 15:45
 
