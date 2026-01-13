https://1prime.ru/20260113/tankery-866443618.html

В Черном море два зарубежных танкера получили повреждения при атаке БПЛА

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852605814_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_2ab58a65ddc69b9b23fcda21adfe545f.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Два зарубежных нефтяных танкера, зафрахтованные международными консорциумами "Тенгизшевройл" (ТШО) и "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" (КПО) для перевозки нефти из Казахстана, получили повреждения в результате атаки украинских БПЛА вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. ТШО и КПО - международные консорциумы с участием в том числе американских нефтяных компаний, оба предприятия занимаются разработкой нефтегазовых месторождений в Казахстане. "Суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузового оборудования в результате атаки украинских беспилотников, но они не лишены плавучести", - сказал собеседник агентства. КТК от комментариев отказался. Ранее об атаке писали агентства Блумберг и Рейтер. По данным первого, масштаб повреждений обоих судов пока неясен. А источники Рейтера добавили, что атаке подверглись еще два танкера - Freud и Delta Supreme, то есть суммарно четыре судна. "Тенгизшевройл" создан в 1993 году властями Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron. Сейчас Chevron принадлежит 50% компании, 20% - казахстанской "Казмунайгаз", 25% - ExxonMobil и 5% - "Лукойлу". Доли в "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" принадлежат Eni (29,25%), Shell (29,25%), Chevron (18%), "Лукойл" (13,5%) и "Казмунайгазу" (10%).

