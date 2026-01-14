Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казахстан ратифицировал соглашение о вывозе товаров из ЕАЭС - 14.01.2026, ПРАЙМ
Казахстан ратифицировал соглашение о вывозе товаров из ЕАЭС
Казахстан ратифицировал соглашение о вывозе товаров из ЕАЭС - 14.01.2026, ПРАЙМ
Казахстан ратифицировал соглашение о вывозе товаров из ЕАЭС
Мажилис, нижняя палата парламента Казахстана, ратифицировал соглашение, устанавливающее единые правила определения и подтверждения происхождения товаров,... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T11:08+0300
2026-01-14T11:08+0300
мировая экономика
казахстан
белоруссия
армения
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4bda355b9df275d11736d6b306c2e671.jpg
АЛМА-АТА, 14 янв - ПРАЙМ. Мажилис, нижняя палата парламента Казахстана, ратифицировал соглашение, устанавливающее единые правила определения и подтверждения происхождения товаров, вывозимых за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает в среду парламентская пресс-служба. "Мажилис ратифицировал соглашение, подписанное 4 декабря 2023 года, которое устанавливает единые правила определения и подтверждения происхождения товаров, вывозимых за пределы Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мажилиса. Отмечается, что документ направлен на унификацию подходов государств - членов ЕАЭС к подтверждению страны происхождения товаров при экспорте и обеспечивает единый порядок контроля. Также в мажилисе подчеркнули, что соглашение поможет контролировать вывоз казахстанских товаров через другие страны ЕАЭС, особенно тех, на которые действуют запреты и ограничения, чтобы предотвратить серый реэкспорт. В ЕАЭС входят пять стран - Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Объединение создано для формирования единого экономического пространства и углубления сотрудничества между государствами.
казахстан
белоруссия
армения
мировая экономика, казахстан, белоруссия, армения, еаэс
Мировая экономика, КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, АРМЕНИЯ, ЕАЭС
11:08 14.01.2026
 
Казахстан ратифицировал соглашение о вывозе товаров из ЕАЭС

Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о подтверждении происхождения товаров в ЕАЭС

© flickr.com / sly06Флаг Казахстана
Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Флаг Казахстана. Архивное фото
© flickr.com / sly06
АЛМА-АТА, 14 янв - ПРАЙМ. Мажилис, нижняя палата парламента Казахстана, ратифицировал соглашение, устанавливающее единые правила определения и подтверждения происхождения товаров, вывозимых за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает в среду парламентская пресс-служба.
"Мажилис ратифицировал соглашение, подписанное 4 декабря 2023 года, которое устанавливает единые правила определения и подтверждения происхождения товаров, вывозимых за пределы Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мажилиса.
Отмечается, что документ направлен на унификацию подходов государств - членов ЕАЭС к подтверждению страны происхождения товаров при экспорте и обеспечивает единый порядок контроля.
Также в мажилисе подчеркнули, что соглашение поможет контролировать вывоз казахстанских товаров через другие страны ЕАЭС, особенно тех, на которые действуют запреты и ограничения, чтобы предотвратить серый реэкспорт.
В ЕАЭС входят пять стран - Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Объединение создано для формирования единого экономического пространства и углубления сотрудничества между государствами.
Флаги стран-участниц ЕАЭС
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле
21 декабря 2025, 21:07
 
Мировая экономикаКАЗАХСТАНБЕЛОРУССИЯАРМЕНИЯЕАЭС
 
 
