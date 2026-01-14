https://1prime.ru/20260114/kazakhstan-866474524.html
Казахстан ратифицировал соглашение о вывозе товаров из ЕАЭС
2026-01-14T11:08+0300
АЛМА-АТА, 14 янв - ПРАЙМ. Мажилис, нижняя палата парламента Казахстана, ратифицировал соглашение, устанавливающее единые правила определения и подтверждения происхождения товаров, вывозимых за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает в среду парламентская пресс-служба. "Мажилис ратифицировал соглашение, подписанное 4 декабря 2023 года, которое устанавливает единые правила определения и подтверждения происхождения товаров, вывозимых за пределы Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мажилиса. Отмечается, что документ направлен на унификацию подходов государств - членов ЕАЭС к подтверждению страны происхождения товаров при экспорте и обеспечивает единый порядок контроля. Также в мажилисе подчеркнули, что соглашение поможет контролировать вывоз казахстанских товаров через другие страны ЕАЭС, особенно тех, на которые действуют запреты и ограничения, чтобы предотвратить серый реэкспорт. В ЕАЭС входят пять стран - Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Объединение создано для формирования единого экономического пространства и углубления сотрудничества между государствами.
