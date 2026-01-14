https://1prime.ru/20260114/osk-866476968.html

ОСК изготовит первый малооборотный двигатель для российского флота

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует изготовить первый малооборотный двигатель, провести испытания и сертификацию в 2027-2028 годах, говорится в сообщении компании. "Изготовление первого малооборотного двигателя для отечественного флота, проведение испытаний и сертификация планируется в 2027-2028 годах", - говорится в сообщении.В ОСК добавили, что следующие этапы проекта по созданию российского малооборотного судового двигателя будут реализованы с привлечением технологического партнера - инжинирингового центра "Кронштадт", имеющего экспертизу в области передового инжиниринга. "Центр будет разрабатывать конструкторскую документацию, а также производить опытные образцы сложных систем и компонентов для малооборотного двигателя", - подчеркнул замглавы ОСК Сергей Бондаренко.Малооборотный судовой двигатель представляет из себя двигатель внутреннего сгорания с низкой частотой вращения. В современной России подобная продукция не производилась. В июне 2025 года управляющий директор "Кингисеппского машзавода" (КМЗ) Михаил Даниленко сообщал, что разработка и создание судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота страны займет 3,5 года. Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году. В корпорацию входит более 60 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных, приборостроительных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах страны: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Астрахани.

