https://1prime.ru/20260114/osk-866476968.html
ОСК изготовит первый малооборотный двигатель для российского флота
ОСК изготовит первый малооборотный двигатель для российского флота - 14.01.2026, ПРАЙМ
ОСК изготовит первый малооборотный двигатель для российского флота
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует изготовить первый малооборотный двигатель, провести испытания и сертификацию в 2027-2028 годах,... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T11:57+0300
2026-01-14T11:57+0300
2026-01-14T11:57+0300
бизнес
россия
рф
калининград
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/08/866299760_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c63204a14df483c8da950d3e24b09f2d.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует изготовить первый малооборотный двигатель, провести испытания и сертификацию в 2027-2028 годах, говорится в сообщении компании. "Изготовление первого малооборотного двигателя для отечественного флота, проведение испытаний и сертификация планируется в 2027-2028 годах", - говорится в сообщении.В ОСК добавили, что следующие этапы проекта по созданию российского малооборотного судового двигателя будут реализованы с привлечением технологического партнера - инжинирингового центра "Кронштадт", имеющего экспертизу в области передового инжиниринга. "Центр будет разрабатывать конструкторскую документацию, а также производить опытные образцы сложных систем и компонентов для малооборотного двигателя", - подчеркнул замглавы ОСК Сергей Бондаренко.Малооборотный судовой двигатель представляет из себя двигатель внутреннего сгорания с низкой частотой вращения. В современной России подобная продукция не производилась. В июне 2025 года управляющий директор "Кингисеппского машзавода" (КМЗ) Михаил Даниленко сообщал, что разработка и создание судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота страны займет 3,5 года. Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году. В корпорацию входит более 60 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных, приборостроительных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах страны: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Астрахани.
https://1prime.ru/20251118/ledokoly-864656445.html
https://1prime.ru/20260108/alikhanov-866299775.html
рф
калининград
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/08/866299760_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8a1f8345dfd72316b3632c7c686ee3d7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, калининград, владивосток
Бизнес, РОССИЯ, РФ, КАЛИНИНГРАД, Владивосток
ОСК изготовит первый малооборотный двигатель для российского флота
ОСК планирует изготовить первый малооборотный двигатель для флота в 2027-2028 годах
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует изготовить первый малооборотный двигатель, провести испытания и сертификацию в 2027-2028 годах, говорится в сообщении компании.
"Изготовление первого малооборотного двигателя для отечественного флота, проведение испытаний и сертификация планируется в 2027-2028 годах", - говорится в сообщении.
Россия строит самую большую серию ледоколов в истории, заявил глава ОСК
В ОСК добавили, что следующие этапы проекта по созданию российского малооборотного судового двигателя будут реализованы с привлечением технологического партнера - инжинирингового центра "Кронштадт", имеющего экспертизу в области передового инжиниринга.
"Центр будет разрабатывать конструкторскую документацию, а также производить опытные образцы сложных систем и компонентов для малооборотного двигателя", - подчеркнул замглавы ОСК Сергей Бондаренко.
Малооборотный судовой двигатель представляет из себя двигатель внутреннего сгорания с низкой частотой вращения. В современной России подобная продукция не производилась.
В июне 2025 года управляющий директор "Кингисеппского машзавода" (КМЗ) Михаил Даниленко сообщал, что разработка и создание судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота страны займет 3,5 года.
Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ
в 2007 году. В корпорацию входит более 60 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных, приборостроительных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах страны: от Калининграда
до Владивостока
, от Мурманска
до Астрахани
.
В Минпромторге оценили объем инвестиций в строительство новой верфи ОСК