Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОСК изготовит первый малооборотный двигатель для российского флота - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260114/osk-866476968.html
ОСК изготовит первый малооборотный двигатель для российского флота
ОСК изготовит первый малооборотный двигатель для российского флота - 14.01.2026, ПРАЙМ
ОСК изготовит первый малооборотный двигатель для российского флота
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует изготовить первый малооборотный двигатель, провести испытания и сертификацию в 2027-2028 годах,... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T11:57+0300
2026-01-14T11:57+0300
бизнес
россия
рф
калининград
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/08/866299760_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c63204a14df483c8da950d3e24b09f2d.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует изготовить первый малооборотный двигатель, провести испытания и сертификацию в 2027-2028 годах, говорится в сообщении компании. &quot;Изготовление первого малооборотного двигателя для отечественного флота, проведение испытаний и сертификация планируется в 2027-2028 годах&quot;, - говорится в сообщении.В ОСК добавили, что следующие этапы проекта по созданию российского малооборотного судового двигателя будут реализованы с привлечением технологического партнера - инжинирингового центра "Кронштадт", имеющего экспертизу в области передового инжиниринга. &quot;Центр будет разрабатывать конструкторскую документацию, а также производить опытные образцы сложных систем и компонентов для малооборотного двигателя&quot;, - подчеркнул замглавы ОСК Сергей Бондаренко.Малооборотный судовой двигатель представляет из себя двигатель внутреннего сгорания с низкой частотой вращения. В современной России подобная продукция не производилась. В июне 2025 года управляющий директор "Кингисеппского машзавода" (КМЗ) Михаил Даниленко сообщал, что разработка и создание судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота страны займет 3,5 года. Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году. В корпорацию входит более 60 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных, приборостроительных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах страны: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Астрахани.
https://1prime.ru/20251118/ledokoly-864656445.html
https://1prime.ru/20260108/alikhanov-866299775.html
рф
калининград
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/08/866299760_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8a1f8345dfd72316b3632c7c686ee3d7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, калининград, владивосток
Бизнес, РОССИЯ, РФ, КАЛИНИНГРАД, Владивосток
11:57 14.01.2026
 
ОСК изготовит первый малооборотный двигатель для российского флота

ОСК планирует изготовить первый малооборотный двигатель для флота в 2027-2028 годах

© РИА Новости . Игорь Руссак | Перейти в медиабанкСтенд АО "Объединенная судостроительная корпорация" на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Стенд АО Объединенная судостроительная корпорация на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Стенд АО "Объединенная судостроительная корпорация" на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует изготовить первый малооборотный двигатель, провести испытания и сертификацию в 2027-2028 годах, говорится в сообщении компании.

"Изготовление первого малооборотного двигателя для отечественного флота, проведение испытаний и сертификация планируется в 2027-2028 годах", - говорится в сообщении.

Атомный ледокол Якутия - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Россия строит самую большую серию ледоколов в истории, заявил глава ОСК
18 ноября 2025, 15:19
В ОСК добавили, что следующие этапы проекта по созданию российского малооборотного судового двигателя будут реализованы с привлечением технологического партнера - инжинирингового центра "Кронштадт", имеющего экспертизу в области передового инжиниринга.

"Центр будет разрабатывать конструкторскую документацию, а также производить опытные образцы сложных систем и компонентов для малооборотного двигателя", - подчеркнул замглавы ОСК Сергей Бондаренко.

Малооборотный судовой двигатель представляет из себя двигатель внутреннего сгорания с низкой частотой вращения. В современной России подобная продукция не производилась.
В июне 2025 года управляющий директор "Кингисеппского машзавода" (КМЗ) Михаил Даниленко сообщал, что разработка и создание судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота страны займет 3,5 года.
Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году. В корпорацию входит более 60 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных, приборостроительных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах страны: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Астрахани.
Cдостроительный завод - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
В Минпромторге оценили объем инвестиций в строительство новой верфи ОСК
8 января, 13:10
 
БизнесРОССИЯРФКАЛИНИНГРАДВладивосток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала