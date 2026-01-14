ОСК выходит из капитала Кингисеппского завода
ОСК выходит из капитала Кингисеппского завода и возвращает его прежним собственникам
Международный форум "Арктика: настоящее и будущее". Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) выходит из капитала Кингисеппского машиностроительного завода и возвращает его прежним собственникам после завершения первого этапа проекта по созданию российского малооборотного двигателя, сообщил замглавы корпорации по развитию и операционной эффективности Сергей Бондаренко.
"В рамках реализации первого этапа проекта ОСК был привлечен индустриальный партнер – Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ), совместно с которым в полном объеме был реализован блок работ по предпроектной подготовке. Успешное прохождение первого этапа проекта по созданию отечественного малооборотного двигателя позволяет ОСК завершить сотрудничество с КМЗ в этом направлении. В этой связи корпорация выходит из капитала КМЗ и возвращает его прежним собственникам", - сказал Бондаренко, чьи слова приводятся в сообщении.
Малооборотный судовой двигатель представляет из себя двигатель внутреннего сгорания с низкой частотой вращения. В современной России подобная продукция не производилась.
В июне 2025 года управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко сообщал, что разработка и создание судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота страны займет 3,5 года.
Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году. В корпорацию входит более 60 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных, приборостроительных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах страны: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Астрахани.