Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОСК выходит из капитала Кингисеппского завода - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260114/osk-866479421.html
ОСК выходит из капитала Кингисеппского завода
ОСК выходит из капитала Кингисеппского завода - 14.01.2026, ПРАЙМ
ОСК выходит из капитала Кингисеппского завода
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) выходит из капитала Кингисеппского машиностроительного завода и возвращает его прежним собственникам после... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T12:33+0300
2026-01-14T12:33+0300
бизнес
промышленность
россия
рф
калининград
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/img/83264/29/832642962_0:225:2841:1823_1920x0_80_0_0_e239dd376877d1deb51a475bef3d6b59.jpg
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) выходит из капитала Кингисеппского машиностроительного завода и возвращает его прежним собственникам после завершения первого этапа проекта по созданию российского малооборотного двигателя, сообщил замглавы корпорации по развитию и операционной эффективности Сергей Бондаренко. &quot;В рамках реализации первого этапа проекта ОСК был привлечен индустриальный партнер – Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ), совместно с которым в полном объеме был реализован блок работ по предпроектной подготовке. Успешное прохождение первого этапа проекта по созданию отечественного малооборотного двигателя позволяет ОСК завершить сотрудничество с КМЗ в этом направлении. В этой связи корпорация выходит из капитала КМЗ и возвращает его прежним собственникам&quot;, - сказал Бондаренко, чьи слова приводятся в сообщении.Малооборотный судовой двигатель представляет из себя двигатель внутреннего сгорания с низкой частотой вращения. В современной России подобная продукция не производилась. В июне 2025 года управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко сообщал, что разработка и создание судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота страны займет 3,5 года. Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году. В корпорацию входит более 60 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных, приборостроительных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах страны: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Астрахани.
https://1prime.ru/20260114/kmz-866468223.html
рф
калининград
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83264/29/832642962_56:0:2785:2047_1920x0_80_0_0_84ce62b981880f09ef36beca2f8c76ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, россия, рф, калининград, владивосток
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, РФ, КАЛИНИНГРАД, Владивосток
12:33 14.01.2026
 
ОСК выходит из капитала Кингисеппского завода

ОСК выходит из капитала Кингисеппского завода и возвращает его прежним собственникам

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Арктика: настоящее и будущее"
Международный форум Арктика: настоящее и будущее - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Международный форум "Арктика: настоящее и будущее". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) выходит из капитала Кингисеппского машиностроительного завода и возвращает его прежним собственникам после завершения первого этапа проекта по созданию российского малооборотного двигателя, сообщил замглавы корпорации по развитию и операционной эффективности Сергей Бондаренко.

"В рамках реализации первого этапа проекта ОСК был привлечен индустриальный партнер – Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ), совместно с которым в полном объеме был реализован блок работ по предпроектной подготовке. Успешное прохождение первого этапа проекта по созданию отечественного малооборотного двигателя позволяет ОСК завершить сотрудничество с КМЗ в этом направлении. В этой связи корпорация выходит из капитала КМЗ и возвращает его прежним собственникам", - сказал Бондаренко, чьи слова приводятся в сообщении.

Малооборотный судовой двигатель представляет из себя двигатель внутреннего сгорания с низкой частотой вращения. В современной России подобная продукция не производилась.
В июне 2025 года управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко сообщал, что разработка и создание судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота страны займет 3,5 года.
Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году. В корпорацию входит более 60 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных, приборостроительных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово-транспортных узлах страны: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Астрахани.
Рабочий в сборочном цехе завода - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Военно-промышленный холдинг КМЗ вышел из состава ОСК
09:15
 
БизнесПромышленностьРОССИЯРФКАЛИНИНГРАДВладивосток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала