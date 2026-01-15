Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Превратятся в жертв": на Западе поражены развитием событий в зоне СВО - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260115/svo-866510655.html
"Превратятся в жертв": на Западе поражены развитием событий в зоне СВО
"Превратятся в жертв": на Западе поражены развитием событий в зоне СВО - 15.01.2026, ПРАЙМ
"Превратятся в жертв": на Западе поражены развитием событий в зоне СВО
Обновленные российские беспилотные летательные аппараты значительно затруднят использование Украиной авиации и станут более сложными мишенями для перехвата, что | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T05:04+0300
2026-01-15T05:04+0300
спецоперация на украине
общество
всу
украина
запад
росфинмониторинг
spiegel
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861057351_0:68:3403:1982_1920x0_80_0_0_671c8a3659519b2609612e3a33eee446.jpg
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Обновленные российские беспилотные летательные аппараты значительно затруднят использование Украиной авиации и станут более сложными мишенями для перехвата, что ослабит боевые возможности ВСУ, пишет немецкое издание Spiegel."Российские ударные беспилотники дальнего действия входят в число самых опасных видов оружия в войне. &lt;…&gt; Россия, по всей видимости, развертывает новую версию своих беспилотников "Герань" с турбореактивными двигателями. &lt;…&gt; Это может позволить войскам Путина выслеживать украинские вертолеты", — указывается в материале.Автор текста указывает, что технологические усовершенствования позволили российским силам практически вдвое увеличить скорость новых дронов по сравнению с предыдущими версиями. "Благодаря турбореактивному двигателю она способна развивать скорость около 300 километров в час. &lt;…&gt; Это делает новое оружие потенциально более сложным для перехвата", — сообщает он.Издание также добавляет, что Россия уже начала оснащать эти дроны ракетами Р-60, что значительно усиливает её позиции на фронте."Беспилотники "Герань" с ракетами Р-60 предназначены для охоты на украинские вертолеты и самолеты, нацеленные на российские ударные беспилотники. Таким образом, из-за России охотники (аппараты ВСУ — Прим. ред.) превратятся в жертв", — рассказал газете украинский радиотехник.Ранее журнал National Interest сообщал, что российские оптоволоконные дроны вселяют страх в украинских бойцов. По данным издания, их боевой дух подрывается точностью, маневренностью и дальностью ударов таких дронов — несмотря на защитные меры ВСУ, они способны действовать на расстоянии до 40-50 километров в оптимальных условиях.Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* описывал российские оптоволоконные FPV-дроны как серьёзную проблему для ВСУ.* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
https://1prime.ru/20260115/svo-866510244.html
https://1prime.ru/20260101/ukraina-866127559.html
https://1prime.ru/20260114/zelenskiy-866464013.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861057351_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_e53f41c2fcb5089fba0df3f58a212c6f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , всу, украина, запад, росфинмониторинг, spiegel
Спецоперация на Украине, Общество , ВСУ, УКРАИНА, ЗАПАД, Росфинмониторинг, Spiegel
05:04 15.01.2026
 
"Превратятся в жертв": на Западе поражены развитием событий в зоне СВО

Spiegel: новые модели российских БПЛА стали труднее для обнаружения и уничтожения

© РИА Новости . Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат
Военнослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Военнослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
© РИА Новости . Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Обновленные российские беспилотные летательные аппараты значительно затруднят использование Украиной авиации и станут более сложными мишенями для перехвата, что ослабит боевые возможности ВСУ, пишет немецкое издание Spiegel.
"Российские ударные беспилотники дальнего действия входят в число самых опасных видов оружия в войне. <…> Россия, по всей видимости, развертывает новую версию своих беспилотников "Герань" с турбореактивными двигателями. <…> Это может позволить войскам Путина выслеживать украинские вертолеты", — указывается в материале.
Боевая работа в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
"В глубокой беде": в США рассказали о переломе в Запорожье и Харькове
04:52
Автор текста указывает, что технологические усовершенствования позволили российским силам практически вдвое увеличить скорость новых дронов по сравнению с предыдущими версиями.
"Благодаря турбореактивному двигателю она способна развивать скорость около 300 километров в час. <…> Это делает новое оружие потенциально более сложным для перехвата", — сообщает он.
Издание также добавляет, что Россия уже начала оснащать эти дроны ракетами Р-60, что значительно усиливает её позиции на фронте.
"Беспилотники "Герань" с ракетами Р-60 предназначены для охоты на украинские вертолеты и самолеты, нацеленные на российские ударные беспилотники. Таким образом, из-за России охотники (аппараты ВСУ — Прим. ред.) превратятся в жертв", — рассказал газете украинский радиотехник.
БПЛА - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
"Висит на волоске": на Западе опасаются за свое существование из-за Украины
1 января, 07:01
Ранее журнал National Interest сообщал, что российские оптоволоконные дроны вселяют страх в украинских бойцов. По данным издания, их боевой дух подрывается точностью, маневренностью и дальностью ударов таких дронов — несмотря на защитные меры ВСУ, они способны действовать на расстоянии до 40-50 километров в оптимальных условиях.
Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* описывал российские оптоволоконные FPV-дроны как серьёзную проблему для ВСУ.
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
"Военное поражение": в США сделали резкое заявление о Зеленском
Вчера, 05:53
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
 
Спецоперация на УкраинеОбществоВСУУКРАИНАЗАПАДРосфинмониторингSpiegel
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала