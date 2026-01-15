"Превратятся в жертв": на Западе поражены развитием событий в зоне СВО
Spiegel: новые модели российских БПЛА стали труднее для обнаружения и уничтожения
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Обновленные российские беспилотные летательные аппараты значительно затруднят использование Украиной авиации и станут более сложными мишенями для перехвата, что ослабит боевые возможности ВСУ, пишет немецкое издание Spiegel.
"Российские ударные беспилотники дальнего действия входят в число самых опасных видов оружия в войне. <…> Россия, по всей видимости, развертывает новую версию своих беспилотников "Герань" с турбореактивными двигателями. <…> Это может позволить войскам Путина выслеживать украинские вертолеты", — указывается в материале.
Автор текста указывает, что технологические усовершенствования позволили российским силам практически вдвое увеличить скорость новых дронов по сравнению с предыдущими версиями.
"Благодаря турбореактивному двигателю она способна развивать скорость около 300 километров в час. <…> Это делает новое оружие потенциально более сложным для перехвата", — сообщает он.
Издание также добавляет, что Россия уже начала оснащать эти дроны ракетами Р-60, что значительно усиливает её позиции на фронте.
"Беспилотники "Герань" с ракетами Р-60 предназначены для охоты на украинские вертолеты и самолеты, нацеленные на российские ударные беспилотники. Таким образом, из-за России охотники (аппараты ВСУ — Прим. ред.) превратятся в жертв", — рассказал газете украинский радиотехник.
Ранее журнал National Interest сообщал, что российские оптоволоконные дроны вселяют страх в украинских бойцов. По данным издания, их боевой дух подрывается точностью, маневренностью и дальностью ударов таких дронов — несмотря на защитные меры ВСУ, они способны действовать на расстоянии до 40-50 километров в оптимальных условиях.
Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* описывал российские оптоволоконные FPV-дроны как серьёзную проблему для ВСУ.
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов