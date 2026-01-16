https://1prime.ru/20260116/nebenzja-866549698.html

Небензя назвал причину кризиса вокруг СВПД

ООН, 16 янв – ПРАЙМ. Весь кризис вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе был спровоцирован именно Вашингтон после одностороннего выхода из ядерной сделки в 2018 году, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя. "Весь кризис вокруг выполнения СВПД был спровоцирован именно Вашингтоном, его односторонним выходом из ядерной сделки в 2018 году", - сказал Небензя во время заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации в Иране. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

